Festival de Cordofones da Madeira arranca hoje e prolonga-se por toda a semana

A segunda edição do aCORDE - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais arranca hoje e decorre até ao próximo sábado, em vários locais da ilha. A abertura oficial terá lugar na Assembleia Legislativa da Madeira, pelsa 10h00, com a entrega dos prémios Carlos Santos, Cândido Drummond de Vasconcelos e Jovem Revelação, e a inauguração da exposição de artes plásticas, com obras de artistas regionais e nacionais. A secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, vai marcar presença no evento.

Também hoje há um Concerto da Grande Orquestra de Cordofones, reunindo o Si Que Brade, a Orquestra de Violas de Arame, o projecto Trigo e escolas EB1/PE, no Centro de Congressos do VidaMar, às 19h00.

Esta edição conta com a participação de cerca de 45 estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira e aproximadamente 700 alunos, destacando o trabalho de professores, estudantes e instituições culturais públicas e privadas.

O festival inclui uma programação diversificada de concertos, workshops, palestras e exposições, com destaque para o Concerto do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, com a participação de James Hill (Canadá) e dos Tangedores do Atlântico, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a 4 de Fevereiro.

O grande momento de encerramento será o Concerto aCORDE 2026, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, a 7 de Fevereiro, com André Santos, Salvador Sobral, Elisa Silva, Juliana Anjo e a escola EB1/PE da Ajuda.

O festival integra ainda uma vertente digital, com a iniciativa Música Tradicional nas Redes Sociais, transmitida diariamente às 9 horas e às 13 horas, permitindo que alunos e músicos da Madeira, do país e do mundo partilhem as suas interpretações ao vivo, reforçando a projecção internacional dos cordofones tradicionais madeirenses.

O festival, promovido pela Direcção Regional de Educação e pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, reafirma a missão de valorizar e projectar a tradição regional, consolidando o reconhecimento internacional dos cordofones madeirenses e promovendo o diálogo cultural e artístico entre diferentes territórios.

OUTROS ASSUNTOS EM AGENDA:

09h00 - Sessão de abertura do X Simpósio da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, sob o tema ‘Promoção de Comportamentos Saudáveis nos Jovens - Uso da Internet e do Smartphone’, no auditório do edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

12h00- Celebração do Dia Nacional do Vigilante da Natureza, na Casa das Mudas (Calheta), com presença de Miguel Albuquerque e Eduardo Jesus

12h00 - Apresentação da edição de 2026 da iniciativa “+ Comércio Local”, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal

12h00 - Acção política do JPP, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, tendo Élvio Sousa como porta-voz

13h30- Conferência sobre “O papel da Filosofia na Inteligência Artificial”, proferida pelo professor catedrático Eduardo Fermé, na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco

14h00- Sessão de apresentação dos resultados do projecto "Olhares Abertos", na Escola Profissional Cristóvão Colombo, com presença da secretária regional de Educação, Elsa Fernandes

14h30- Cerimónia da Lamparina 2025-2026, com a bênção das fardas dos estudantes do 2.º ano da licenciatura em Enfermagem da Universidade da Madeira, no edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas

19h00- Apresentação da VIII Rampa da Camacha 2026, no restaurante Garagem – Food & Motorsport, no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, na Camacha

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 2 DE FEVEREIRO:

1153 - Doação do Couto de Alcobaça aos monges cistercienses. No mesmo ano começa a construção do Mosteiro.

1387 - D. João I casa com D. Filipa de Lencastre.

1502 - Nasce Damião de Góis, humanista português, escritor, diplomata e historiador.

1536 - É fundada a cidade de Buenos Aires, Argentina.

1559 - D. Constantino de Bragança toma Damão, na Índia.

1594 - Morre, com 68 anos, o compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, nome essencial da música da Renascença.

1635 - Os holandeses fundam Nova Amesterdão, atual cidade de Nova Iorque.

1808 - As forças francesas de Napoleão ocupam Roma, depois de o Papa Pio VII se ter recusado a reconhecer o Reino de Nápoles.

1811 - Pedro João Baptista e Amaro José chegam a Téte, em Moçambique, completando a travessia de África de costa a costa, iniciada em 1802 em Angola, no Cassengue.

1832 - Guerra Civil portuguesa. É publicado o manifesto liberal de D. Pedro.

1882 - Nasce o escritor irlandês James Augustine Aloysius Joyce, James Joyce, autor de "Ulisses"(1922).

1911 - Nasce cantor lírico sueco Johan Jonaton Björling, Jussi Björling, eleito o maior tenor do século XX, com Enrico Caruso e Benjamino Gigli.

1913 - É inaugurada a Estação Grand Central Terminal de Nova Iorque, Estados Unidos.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. As primeiras tropas portuguesas chegam a Brest, em França.

1920 - É assinado o Tratado de Paz em Tartu, Estónia, entre a Estónia e a Rússia, que reconhece a independência da República da Estónia.

1939 - Nasce o cineasta João César Monteiro. Integrou o grupo de jovens realizadores que se lançaram no movimento do Novo Cinema português.

1947 - Um avião bimotor Dakota, da carreira Paris-Lisboa, embate na serra de Sintra, junto à Ermida da Peninha. Morrem 16 pessoas.

1948 - Portugal e Estados Unidos assinam o acordo que renova a concessão do aeródromo das Lajes, no arquipélago dos Açores.

1961 - Desembarcam no Recife, Brasil, os cerca de 600 passageiros que seguiam a bordo do Santa Maria, apresado pelo capitão Henrique Galvão numa tentativa de denúncia da ditadura portuguesa.

1964 - António Calvário vence o primeiro Grande Prémio TV da Canção Portuguesa.

1970 - Morre, com 97 anos, o filósofo britânico Bertrand Arthur William Russell, Bertrand Russel, Prémio Nobel da Literatura em 1950.

1971 - Assinatura da Convenção de Ramsar, na cidade iraniana de Ramsar, ou Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional, especialmente enquanto "habitat" de aves aquáticas.

1972 - Manifestantes destroem a embaixada britânica em Dublin, Irlanda, em protesto contra o Domingo Sangrento em Londonderry.

1975 - Trabalhadores rurais ocupam terras abandonadas nas herdades do Picote, em Montemor-o-Novo, e da Defesa, em Évora. Os acontecimentos marcam o início da Reforma Agrária e precedem a proposta do Governo.

1978 - Morre, com 56 anos, o desenhador belga Maurice Tillieux, editor da revista Spirou.

1979 - Morre, com 21 anos, o britânico John Simon Ritchie, Sid Vicious, líder dos Sex Pistols, referência do movimento 'punk'.

1981 - O inquérito do Ministério dos Transportes ao caso de Camarate assegura não ter havido crime na origem da morte de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa.

1984 - É aprovada a criação do Conselho Permanente de Concertação Social, junto da Presidência do Conselho de Ministros, órgão de caráter consultivo e de composição tripartida (Governo - patrões - sindicatos).

1996 - Morre, com 83 anos, o ator, dançarino, coreógrafo e diretor de cinema norte-americano Eugene Curran Kelly, Gene Kelly, protagonista de "Serenata à Chuva".

1999 - O antigo tenente-coronel do exército venezuelano Hugo Chávez Frias assume a Presidência da República da Venezuela.

2001 - Morre, com 63 anos, Francisco Marcelo Curto, advogado, um dos fundadores do PS e ministro do Trabalho no I Governo Constitucional.

- São criadas as Forças de Defesa de Timor-Leste (FDTL).

2004 - Morre, com 89 anos, o general Kaúlza de Arriaga, "ultra" da ditadura do Estado Novo, comandante das Forças Terrestres em Moçambique, responsável pela operação "Nó Górdio" e criador dos Grupos Especiais que levaram aos massacres no norte de Moçambique em 1971-1973.

2005 - É aprovado em Conselho de Ministros o pacote antitabaco que proíbe a venda de cigarros a menores de 16 anos, impõe a criação de espaços para não fumadores nos restaurantes bem como a proibição de fumar em locais de trabalho fechados.

- O Exército Republicano Irlandês (IRA) anuncia que abandona o programa estabelecido pelos governos britânico e irlandês para completar o seu processo de desarmamento e que é fiscalizado pela Comissão Internacional Independente de Desarmamento (IIDC).

2006 - A primeira tentativa de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em Portugal, é rejeitada pela 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa.

- Morre, com 84 anos, José Salvado Sampaio, professor, pedagogo, sindicalista, um dos promotores da Lei de Base do Sistema Educativo.

2007 - O plano que as Nações Unidas (ONU) apresentam sobre o futuro estatuto do Kosovo prevê "uma sociedade multiétnica que se governará a si própria democraticamente", com direitos e garantias para a minoria sérvia. O plano é apoiado por Pristina e rejeitado por Belgrado.

- É divulgado, em Paris, França, o relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas (ONU) que considera "inequívoco" o aquecimento global e afirma que este se deve "muito provavelmente" às atividades humanas.

- Morre, com 75 anos, Eric Von Schmidt, poeta, pintor e compositor de música "folk" norte-americano.

- Morre, com 79 anos, Joe Hunter, pianista norte-americano da banda "Funk Brothers", primeiro "bandleader" da 'Motown'.

2008 - Dezenas de milhares de pessoas manifestam-se em Ancara, Turquia, contra um projeto de levantamento da proibição do véu islâmico nas universidades, apresentado pelo Governo turco como uma reforma necessária no caminho para a adesão à União Europeia.

- O Presidente do Chade, Idriss Deby, é cercado no edifício da presidência em Djamena pelos rebeldes chadianos que tomam posse da capital.

- Pelo menos 20 pessoas morrem e 50 ficam feridas num atentado numa estação rodoviária no centro-norte do Sri Lanka, onde os confrontos marcam presença diária.

2010 - A EDP inaugura a primeira rede de abastecimento de veículos elétricos, numa parceria com autoridades do estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil.

- Morre, com 77 anos, a atriz e escritora Rosa Lobato de Faria. O seu primeiro romance, "O Pranto de Lúcifer", foi publicado em 1995.

2011 - Manifestantes pró e contra o Presidente do Egito, Hosni Mubarak, travam uma batalha na praça Tahrir, no centro do Cairo.

2012 - O Governo aprova em Conselho de Ministros uma proposta de lei que estabelece as regras para a redução do número de freguesias, uma alteração legislativa que faz parte da reforma da Administração Local.

- O tratado que estabelece o novo fundo permanente de resgate, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, é assinado em Bruxelas pelos embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia.

2017 - Morre, com 84 anos, Predrag Matvejevic, escritor e ensaísta de dupla nacionalidade croata e italiana, autor do "Breviário Mediterrânico".

- Morre, com 83 anos, Augusto Sobral, dramaturgo e tradutor das peças "As Três Irmãs", de Tchekhov, e "Sonho de uma Noite de Verão", de Shakespeare. Fundou o Grupo de Teatro Proposta, em 1975.

2018 - O Estado português adquire, por 280 mil euros, num leilão em Nova Iorque, Estados Unidos, o quadro "A Anunciação", do pintor Álvaro Pires de Évora.

2020 - Covid-19. Um avião da Força Aérea, com 18 portugueses e duas cidadãs brasileiras retirados da cidade chinesa de Wuhan, foco do novo coronavírus, aterra na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa. No dia seguinte as análises dão negativo mas os repatriados permanecem em quarentena voluntária em instalações providenciadas pelo Ministério da Saúde.

- Morre, com 71 anos, Ivan Kral, guitarrista, autor e produtor checo. Tocou com Patti Smith e David Bowie, entre outros.

- Morre, com 100 anos, Thomas Michael Hoare 'Mad Miki', tenente-coronel irlandês, um dos mercenários mais conhecidos de África, cujo percurso serviu de inspiração para o filme "Os Gansos Selvagens".

2021 - Um tribunal russo condena Alexei Navalny a dois anos e meio de prisão por violação de liberdade condicional. O líder oposicionista afirma ter sido vítima do medo e ódio do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

- Morre, com 93 anos, a atriz Cecília de Guimarães, uma das pioneiras na interpretação de peças de teatro televisivo.

2022 - O 'site' do parlamento português na Internet volta a estar disponível, depois de uma paragem atribuída a um ataque informático pelos 'hackers' Lapsu$ Group, em 30 de janeiro. Segundo o jornal Expresso, este grupo de 'hackers', que diz ter roubado informação do 'site' do parlamento português, é o mesmo que atacou o Grupo Impressa (Expresso, SIC).

- Morre, com 90 anos, Monica Vitti, nome artístico de Maria Luisa Ceciarelli, atriz italiana, 'musa' de Michelangelo Antonioni. Recebeu, entre outros, o Leão de Ouro de carreira no festival de cinema de Veneza.

2023 - O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirma que a Polónia está disponível para enviar aviões de combate F-16 para a Ucrânia caso exista um consenso dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

- A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chega a Kiev, Ucrânia, acompanhada de 15 comissários Europeus, para um conjunto de reuniões bilaterais com o Governo ucraniano.

2024 - Morre, com 75 anos, Wayne Kramer, músico norte-americano, cofundador da banda 'protopunk' de Detroit MC5, criou canções como "Kick Out the Jams" e influenciou outros grupos, desde os The Clash a Rage Against the Machine.

2025 - A judoca Patrícia Sampaio conquista a medalha de ouro em -78 kg no Grand Slam de Paris, França, um dos torneios mais conceituados do circuito internacional.

