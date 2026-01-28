Carro roubado em São Martinho durante a noite

Na madrugada desta terça-feira, entre os dias 27 e 28 de Janeiro, foi roubada uma viatura do interior de uma garagem em São Martinho, nas proximidades do McDonald’s Drive, no Funchal.

A viatura em questão trata-se de um Toyota Starlet de 5 portas, cor vermelha, com a matrícula 43-77-MD.

O proprietário já se encontra a caminho da esquadra para formalizar a queixa junto das autoridades, mas solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo para entrar em contacto através do número 936 750 381 ou ir directamente com a PSP.