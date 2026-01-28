Festival aCORDE 2026 celebra cordofones tradicionais madeirenses

A 2.ª edição do aCORDE – Festival Internacional de Cordofones Tradicionais decorre de 2 a 7 de Fevereiro, em vários locais da ilha, incluindo a Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), o Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, o Teatro Municipal Baltazar Dias, o IVBAM, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode e o Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira (CEHA).

O festival, promovido pela Direcção Regional de Educação e pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, segundo nota enviada, reafirma a missão de valorizar e projectar a tradição regional, consolidando o reconhecimento internacional dos cordofones madeirenses e promovendo o diálogo cultural e artístico entre diferentes territórios.

Esta edição conta com a participação de cerca de 45 estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira e aproximadamente 700 alunos, destacando o trabalho de professores, estudantes e instituições culturais públicas e privadas.

A abertura oficial ocorrerá na ALRAM, no dia 2 de fevereiro, às 10 horas, com a entrega dos prémios Carlos Santos, Cândido Drummond de Vasconcelos e Jovem Revelação, e a inauguração da exposição de artes plásticas, com obras de artistas regionais e nacionais.

No mesmo dia, terá lugar o Concerto da Grande Orquestra de Cordofones, reunindo o Si Que Brade, a Orquestra de Violas de Arame, o projeto TRIGO e escolas EB1/PE, no Centro de Congressos do VidaMar, às 19 horas.

O festival inclui ainda uma programação diversificada de concertos, workshops, palestras e exposições, com destaque para o Concerto do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, com a participação de James Hill (Canadá) e Tangedores do Atlântico, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a 4 de Fevereiro.

O grande momento de encerramento será o Concerto aCORDE 2026, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, a 7 de Fevereiro, com André Santos, Salvador Sobral, Elisa Silva, Juliana Anjo e a escola EB1/PE da Ajuda.

Entre as iniciativas de formação, há destaque para o V Concurso de Cordofones Tradicionais Madeirenses e workshops com artistas de renome internacional, como James Hill e Wellington Nascimento (Brasil). O festival integra ainda uma vertente digital, com a iniciativa Música Tradicional nas Redes Sociais, transmitida diariamente às 9 horas e às 13 horas, permitindo que alunos e músicos da Madeira, do país e do mundo partilhem as suas interpretações ao vivo, reforçando a projecção internacional dos cordofones tradicionais madeirenses.