Debate do Guia Michelin no ‘Baltazar Dias’ a 3 de Março

O Teatro Municipal Baltazar Dias vai acolher a 3 de Março o debate do Guia Michelin Portugal 2026, que antecede a Gala de 10 de Março.

Gala do Guia Michelin Portugal na Madeira e com chefs madeirenses Evento será apresentado pela atriz e apresentadora Daniela Ruah e brindado com a música dos NAPA

O evento terá como moderador o jornalista do canal Conta Lá, Paulo Salvador, e vai reunir como intervenientes o chef Restaurante Desarma com uma Estrela Michelin, Octávio Freitas, a assessora da administração de recursos humanos da Savoy Signature, a vogal do Concelho Directivo do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro, o director da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, Fernando Figueiredo, a aluna da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, Leonor Pinto, e o CEO Escola Internacional Les Roches, Carlos Diez de la Lastra.