'O Céu da Língua' para assistir a 13 de Março no 'Baltazar Dias'

Tal como noticiado na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira, 27 de Janeiro, a peça 'O Céu da Língua', de Gregório Duvivier, regressa para uma digressão europeia, que passará pela Madeira no dia 13 de Março.

O sucesso teatral, através de uma co-produção da Câmara Municipal do Funchal e do Teatro Municipal Baltazar Dias, terá duas sessões, às 18 e às 21 horas. A bilheteira abriu hoje, às 15 horas, estando os bilhetes disponíveis na Ticketline e na bilheteira física do TMBD.

Dirigida por Luciana Paes, com música original de Pedro Aune e projecções de Theodora Duvivier, a peça afirma-se como um fenómeno raro: um espectáculo que cruza stand-up comedy, poesia falada e dramaturgia, transformando a língua portuguesa no seu próprio palco.

Em Março de 2026, Gregório Duvivier apresenta-se em algumas das salas mais emblemáticas de Portugal, com destaque para três Coliseus: 12 de Março em Lisboa (Coliseu dos Recreios), 18 de Março no Porto (Coliseu Porto Ageas) e 16 de Março nos Açores (Coliseu Micaelense) — além de passar também no dia 13 deMarço pela Madeira (Teatro Municipal Baltazar Dias) e dia 25 de Março por Évora (Teatro Garcia de Resende).

A digressão estende-se ainda a várias capitais e centros culturais europeus, levando 'O Céu da Língua' a Londres, Reino Unido – Islington Assembly Hall (11 de Março), Berlim, Alemanha – Colosseum Berlin (20 de Março), Dublin, Irlanda – The Ambassador Theatre (22 de Março), Barcelona, Espanha – Teatre Casino L’Aliança del Poblenou (24 de março), Bruxelas, Bélgica – Espace Lumen (27 de Março) e Paris, França – Le Trianon (29 de Março).

Ao longo desta digressão, o espectáculo convida o público de diferentes países a mergulhar numa reflexão divertida e profunda sobre a linguagem, a comunicação, os mal-entendidos e o lugar central da palavra na construção do pensamento, da identidade e das relações humanas.

"O espectáculo mistura Stand Up Comedy com poesia falada e uma dramaturgia que costura tudo. Stand up poetry? Linguistic comedy? Como preferir. Gregório prefere na nossa língua: Comédia Poética. Gregório descobre o poder da fala e nos lembra que o homem, nada mais é do que um macaco que fala – e todas as outras diferenças derivam disso", lê-se em nota enviada.