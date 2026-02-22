Cerca de dez pessoas têm de abandonar as casas devido a incêndio em Óbidos

Cerca de dez pessoas terão de abandonar as suas casas na sequência do incêndio que deflagrou hoje num armazém de fruta, em Óbidos, no qual dois bombeiros ficaram feridos sem gravidade, segundo as autoridades.

A "onda de calor" provocada pelo fogo, que deflagrou pelas 14:00 de hoje em Usseira, no concelho de Óbidos, provocou danos numa habitação situada próximo do armazém, o que obrigou à deslocação dos seus habitantes, segundo fonte do Comando sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, em declarações à Lusa.

Além disso, de acordo com o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, será necessário também realojar habitantes de outras casas, situadas a sul do armazém, "para saírem do ambiente tóxico".

Ao todo, segundo o autarca, serão cerca de dez pessoas que deverão ficar alojadas "em unidades hoteleiras ao serviço do município em casos de emergência".

De acordo com a mesma fonte do Comando sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, este incêndio provocou dois feridos ligeiros, bombeiros, que foram levados para o hospital, por exaustão e inalação de fumos.

As mesmas razões levaram ainda a que outros dois bombeiros fossem assistidos no local.

O fogo foi dado como dominado às 17:06 e, cerca de uma hora depois, continuavam envolvidos no combate 126 bombeiros, apoiados por 47 viaturas.