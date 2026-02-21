Incêndio em camião na Rotunda da Ponta do Sol

Um incêndio deflagrou, este sábado de manhã, na carga de um camião de mercadorias ligeiro que transportava cartão, na Rotunda da Ponta do Sol.

Pelo menos cinco pessoas, entre ocupantes da viatura e populares, ajudaram a remover para a via pública parte da carga que se encontrava a arder, evitando que as chamas se propagassem à totalidade do material transportado.

foto DR

O fogo terá sido debelado antes da chegada dos meios de socorro.

Alertados para um incêndio em cartão na estrada, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol mobilizaram um auto-tanque pesado, com três operacionais.