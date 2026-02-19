Cristiano Ronaldo investe mais de 6 milhões de euros em empresa tecnológica

Cristiano Ronaldo investiu cerca de 6,4 milhões de euros para se tornar accionista da Pro2col, empresa de tecnologia de nutrição que é parceira da Herbalife. O acordo, para além da participação accionária, 10 por cento, prevê ainda um acordo para a prestação de serviços e a concessão de direitos de patrocínio à HBL Pro2col Software.

Segundo a informação divulgada, além do investimento, o craque madeirense vai prestar serviços e conceder direitos de patrocínio à Pro2col.

A HBL Pro2col é uma empresa detida inteiramente pela Herbalife e que desenvolve uma plataforma digital focada em saúde personalizada e bem-estar dos utilizadores. Esta plataforma ainda está em fase de testes e por agora é acessível apenas a utilizadores dos EUA, Canadá e Porto Rico.

A relação entre Ronaldo e a Herbalife já vem de 2013, com o internacional português a ser um dos rostos da empresa americana.

Em comunicado da empresa, Cristiano Ronaldo justificou a decisão.

“Investir na Pro2col pareceu uma evolução natural. Além de representar a Herbalife, trata-se de ajudar a moldar e expandir uma plataforma que pode transformar a forma como as pessoas se relacionam com a sua saúde e bem-estar”, referiu CR7.

Por sua vez, o CEO da Herbalife, Stephan Gratziani, destacou a importância desta ‘parceria’. “Cristiano é um parceiro valioso há mais de uma década. A sua decisão de se tornar accionista da Pro2col marca um novo capítulo no nosso relacionamento.”