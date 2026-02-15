Incêndio em viatura no Livramento provoca um ferido

Uma viatura incendiou-se esta madrugada, na Estrada do Livramento, no Funchal, tendo ficado totalmente consumida pelas chamas.

O alerta terá sido dado durante a noite, desconhecendo-se, para já, as circunstâncias em que o incêndio ocorreu. No local, ficou apenas a estrutura da viatura, danificada pelo fogo.

A presença de fita de isolamento em redor do automóvel indica que a PSP terá estado no local.

Contactados pelo DIÁRIO, os Bombeiros Voluntários Madeirenses esclarecem que foram accionados às 4h30 para a ocorrência e transportaram para o hospital um homem, com cerca de 30 anos, que apresentava queimaduras ligeiras.

Até ao momento, não foi possível apurar mais informações junto das autoridades.