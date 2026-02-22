Tentativa de homicídio no Jardim da Serra em novo caso de violência doméstica

Uma desavença familiar envolvendo dois homens esteve na origem de uma agressão violenta com recurso a arma branca no Jardim da Serra que causou um ferido grave. Um crime enquadrado em tentativa de homicídio que está sob investigação policial.

Este episódio de violência doméstica ocorreu ao início da madrugada deste domingo na freguesia do Jardim da Serra e resultou de um desentendimento entre dois homens, no caso padrastro e enteado.

Segundo apurou o DIÁRIO, por motivos que se desconhecem, no seguimento de uma acesa discussão, os dois homens envolveram-se numa cena de pancadaria. O padrastro muniu-se de uma arma branca e terá desferido vários golpes ao enteado, atingindo-o nos braços, mas também no tronco e no pescoço.

Para o local foram mobilizados vários meios de socorro e também policiais para pôr termo à contenda e para socorrer a vítima que acabou por ser estabilizada, com o apoio da EMIR, e encaminhada para o hospital do Funchal onde permanece internada em estado grave.

A PSP tomou conta da ocorrência mas já terá remetido o processo para o Departamento de Investigação da Polícia Judiciária (PJ) do Funchal, atendendo ao quadro de gravidade deste crime que deverá ser enquadrado num homicídio sob a forma tentada, atendendo às zonas vitais em que a vítima foi golpeada.

Este é o segundo caso de violência doméstica com recurso a armas ocorrido na Região Autónoma da Madeira no espaço de algumas horas.

Na tarde de ontem, um homem terá posto termo à vida na sequência de uma violenta desavença em que se envolveu com a mãe, que ficou gravemente ferida. O caso ocorreu na Estrada dos Moinhos, no Caniço, e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.