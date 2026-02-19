JPP diz que "fracasso" da fábrica de microalgas comprova "o improviso da governação”

O Juntos Pelo Povo (JPP) lamentou esta quinta-feira, 19 de Fevereiro, o fim definitivo da fábrica de microalgas no Porto Santo, noticiado pelo DIÁRIO na sua manchete de hoje e confirmado pelo Presidente do Governo Regional.

Em nota emitida, o deputado do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira, Rafael Nunes, refere que “o fim do projecto aumenta o número de obras inúteis da responsabilidade do PSD, um investimento desencadeado sem planeamento, sem estudos económicos e de mercado, sem qualquer rigor ou transparência, uma marca muito precisa dos 50 anos do único partido que tem governado a Madeira”.

O parlamentar do maior partido da oposição diz que o processo esteve "sempre envolto em polémica", lembrando que a Unidade de Produção de Biomassa do Porto Santo (UPBPS), vulgarmente conhecida por ‘Fábrica das Algas’ do Porto Santo, foi desenvolvida pela Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) em 2008, com verbas da empresa e fundos destinados à ciência. O objectivo era a produção de biocombustível, “mas nunca chegou a produzir uma única gota”.

Anunciado como “uma revolução” na produção de biocombustível para transformar o Porto Santo numa “Ilha Verde”, o projecto começou por merecer reparos do Tribunal de Contas (TC) que chegou a apontar que “o investimento em capital fixo totalizou 54,6 milhões de euros”.

"Depois do falhanço com a produção de biocombustível, foi tentada a indústria farmacêutica e a produção de adubos. Outro insucesso e milhões de euros de prejuízos", aponta o JPP.

Em Janeiro de 2025, o Conselho de Governo decidiu alienar a participação da empresa pública EEM pelo valor de 34 milhões de euros. "Quase 20 anos depois de reconversões falhadas e cerca de 60 milhões de euros de prejuízos, o Governo PSD/CDS reconhece o fracasso e prevê o encerramento do controverso projecto", relata o partido da oposição.

Rafael Nunes, que também é vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, termina com críticas e elenca outros "projectos fracassados".