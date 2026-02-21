Incêndio no Faial está dominado

O incêndio em mato na Fajã da Murta, no Faial, foi circunscrito e dado como dominado, encontrando-se agora em fase de rescaldo. A informação foi avançada ao DIÁRIO por Paulo Leme, comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana.

Segundo o responsável, a operação mobilizou 45 operacionais, que permanecem no terreno, distribuídos por seis equipas de trabalho sapador. Ao todo, estiveram empenhadas sete corporações: os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Municipais de Machico, os Bombeiros Voluntários de Santana, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, estes últimos com um autotanque pesado.

A operação contou ainda com o apoio do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, com a respectiva equipa helitransportada, considerado determinante para conter o avanço das chamas numa encosta de difícil acesso e forte declive.

De acordo com Paulo Leme, o risco de propagação do fogo e as características do terreno justificaram a mobilização musculada de meios para travar a progressão das chamas.

Além dos bombeiros, também elementos sapadores e da Polícia Florestal do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) estiveram envolvidos no combate ao incêndio.