Um morto e um ferido em desavença familiar no Caniço

Um homem na casa dos 30 anos terá posto termo à vida na tarde deste sábado, 21 de Fevereiro, na sequência de uma violenta desavença em que se envolveu com a mãe, que ficou gravemente ferida. O caso ocorreu na Estrada dos Moinhos, no Caniço, e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Segundo apurou o DIÁRIO junto de fontes policiais e da protecção civil, após uma acesa discussão com a mãe, que foi agredida num contexto de vítima de violência doméstica, o rapaz, descendente da vítima, terá posto termo à própria vida utilizando uma rebarbadora.

A mulher de 57 anos, que apresentava ferimentos na face e dificuldades respiratórias, foi transportada ao Hospital Central do Funchal, onde está a receber cuidados médicos especializados e acompanhamento psicológico. Sabe-se que a vítima estará fora de perigo.

No local esteve presente um forte contingente de meios de socorro e policiais, contando com a Polícia de Segurança Pública, Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR), Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Cruz Vermelha Portuguesa.

A Polícia Judiciária está a investigar este caso de violência doméstica, procurando apurar os contornos em que tudo ocorreu. Este trágico incidente está a causar grande estupefacção na localidade.