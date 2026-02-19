Incêndio em mato em Câmara de Lobos

Um incêndio deflagrou ao final da tarde desta quinta-feira, 19 de Fevereiro, no sítio da Caldeira, em Câmara de Lobos.

Segundo foi possível apurar, as chamas estão a consumir uma zona de mato, junto à Estrada de Santa Clara, sem colocar habitações ou outras infra-estruturas em risco.

No local estão seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apoiados por duas viaturas, a fazer o combate ao incêndio.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.