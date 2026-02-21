Sete corpos de bombeiros mobilizados para incêndio no Faial

Subiu para sete o número de corpos de bombeiros mobilizados para o incêndio em mato na Fajã da Murta, no Faial, que continua a lavrar este sábado.

Aos meios já empenhados — Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Municipais de Machico, Bombeiros Voluntários de Santana e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos — juntaram-se os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que seguem para o local com um auto-tanque pesado.

Reforçados meios no Faial envolvendo mais três corporações Seis corpos de bombeiros no terreno e equipa helitransportada

Estão assim no terreno sete corporações, apoiadas pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, com a respectiva equipa helitransportada, mobilizados para o combate às chamas numa encosta da Fajã da Murta, numa operação de grande envergadura para tentar conter a progressão do fogo.