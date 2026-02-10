Incêndio em casa desabitada mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, esta noite, para um incêndio que deflagrou numa habitação desabitada na Rua de São João, no Funchal.

No combate às chamas estiveram nove elementos apoiados por dois veículos.

Segundo o que foi possível aferir o que terá originado o foco de incêndio foi papel a arder juntamente com combustível.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência.