Cerca de 200 mil pessoas manifestam-se em Munique contra as autoridades iranianas

Cerca de 200 mil pessoas concentraram-se hoje em Munique, que acolhe uma conferência de segurança internacional, para protestar contra as autoridades iranianas, informou a polícia da capital da Bavária.

A Conferência de Segurança de Munique (MSC), onde estão presentes mais de 60 líderes mundiais, decorre nesta cidade até domingo.

A polícia tinha divulgado uma estimativa inicial de cerca de 80 mil manifestantes, mas o número de participantes atingiu o dobro da estimativa da associação organizadora, o Círculo de Munique.

Os manifestantes, que compareceram para exigir a queda da República Islâmica, após a violenta repressão que sufocou uma onda generalizada de protestos desde o final de dezembro, convergiram pacificamente para a Theresienwiese, uma vasta praça de betão na zona oeste da cidade que acolhe a Oktoberfest todos os anos, segundo a agência AFP.

Numa atmosfera pacífica e tranquila, muitos manifestantes ofereceram tulipas e rosas à polícia. Alguns agitavam bandeiras com listas horizontais verdes, brancas e vermelhas, ostentando um leão e um sol, o emblema da monarquia derrubada em 1979. "A cultura prevalece sempre sobre a força e a repressão", lia-se numa das faixas.

Alguns manifestantes exibiam retratos do filho exilado do Xá deposto, Reza Pahlavi, que, durante o seu discurso no Conselho de Segurança da ONU, na manhã de hoje, pediu ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que "ajudasse" o povo iraniano, considerando que "chegou o momento de pôr fim à República Islâmica".

"Esta é a reivindicação que ressoa desde o derramamento de sangue dos meus compatriotas, que não nos pedem para reformar o regime, mas para os ajudar a enterrá-lo", acrescentou esta figura proeminente da oposição iraniana, que vive exilada em Nova Iorque.

As ONG de direitos humanos relatam que milhares de manifestantes foram mortos no Irão. Para hoje estão ainda planeadas manifestações em Toronto e Los Angeles para pedir uma ação internacional contra Teerão.

Na semana passada, cerca de 10 mil pessoas reuniram-se em Berlim, segundo a polícia alemã, em resposta a uma convocatória do Conselho Nacional da Resistência do Irão, o braço político do grupo de oposição exilado Mujahedin do Povo do Irão (PMOI ou MEK), que Teerão considera uma organização "terrorista".

Durante a Conferência de Segurança de Munique as autoridades alemãs anunciaram o reforço da segurança na cidade, incluindo o encerramento do espaço aéreo sobre Munique a aeronaves, incluindo drones.

A polícia de Munique informou hoje que avistou drones sobre o Theresienwiese.

A Conferência de Segurança de Munique, cuja 62ª edição começou na sexta-feira, é considerada o principal encontro mundial de especialistas em políticas de segurança.

Além de 60 líderes mundiais, marcam presença cerca de 100 ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa.