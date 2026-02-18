Marítimo foi ao estabelecimento Vila Mar

Uma comitiva do Marítimo esteve, na tarde desta quarta-feira, no Estabelecimento Vila Mar, uma instituição de acolhimento residencial para crianças e jovens em situações de risco, para onde levou uma mensagem de apoio e esperança aos utentes deste estabelecimento.

A comitiva verde-rubra foi composta por Alfonso e José Melro, atletas da equipa principal, e pelo seu treinador Miguel Moita, Francisco Camelo, da formação sub-23, Gabriela Zidoi e Carolina Ferreira, da equipa feminina de futebol, e ainda Délcio Pina (andebol) e Vlademir (futsal).

Refira-se que a caravana maritimista visitou todas as instalações da instituição, interagindo com os seus residentes e deixando alguns adereços alusivos ao CS Marítimo. Por fim, e com o apoio dos seus patrocinadores, foi ofertada uma considerada quantidade de malassadas e sonhos, com o respectivo mel de cana, alusivos à época que atravessamos.