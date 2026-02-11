Vila Galé aponta Madeira como destino nacional menos sazonal

Foi no jantar comemorativo dos 20 anos do Vila Galé na Região, com o hotel em Santa Cruz, que Gonçalo Rebelo de Almeida, CEO do grupo, apontou a Madeira como o destino nacional menos sazonal, aspecto que diz depender não só da qualidade do produto que disponibilizam, mas também das mais-valias do destino, nomeadamente o bom clima, mas, sobretudo, a hospitalidade dos madeirenses, que disse ser o grande segredo do sucesso.

“Lisboa é mais sazonal do que a Madeira”, afirmou aquele responsável, perante os cerca de 140 convidados que participam nesta celebração, enquanto falava em “aposta ganha” quanto ao investimento feito na Região, em 2006, lembrando o desafio lançado pelo então presidente da Câmara de Santa Cruz, Savino Correia.

Gonçalo Rebelo de Almeida não deixou, também, de notar a diversidade de mercados com que trabalham ao longo do ano, aproveitando, o momento, igualmente, para agradecer aos colaboradores e aos agentes de viagens com quem trabalham.

Num jantar onde marcam presença, entre outras figuras do panorama regional, Élia Ascensão, presidente da Câmara de Santa Cruz, e Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, aquele responsável salientou que o Vila Galé Santa Cruz é a unidade nacional do grupo que regista uma estadia média mais longa.

O grupo Vila Galé possui 52 hotéis, distribuídos por Portugal, Espanha, Brasil e Cuba. Gonçalo Rebelo de Almeida reafirmou a vontade de continuar a crescer a nível nacional, dando ênfase aos seis projectos que têm em desenvolvimento no continente.