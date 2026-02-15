Vizela negoceia saída do treinador após derrota de hoje com o Marítimo

O FC Vizela iniciou negociações com o treinador Nuno Silva para a cessação do contrato de trabalho desportivo que ligava as duas partes desde meados de dezembro, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

A decisão surge após a derrota caseira de hoje frente ao Marítimo, por 3-0, em jogo da 22.ª jornada, resultado que prolongou para cinco partidas consecutivas a série sem triunfos da formação minhota no campeonato.

Nuno Silva, de 38 anos, tinha assumido o comando técnico da equipa vizelense em dezembro, na sequência da saída de Ricardo Sousa, assinando um vínculo válido até final da presente época, com mais uma temporada de opção.

Antigo treinador-adjunto de Luís Freire, atual selecionador nacional de sub-21, o técnico estreou-se como treinador principal no emblema da Liga 2, naquela que foi a sua primeira experiência à frente de uma equipa sénior.

O Vizela não adiantou prazos para a conclusão do processo negocial, nem indicou, para já, quem assumirá interinamente ou em definitivo o comando técnico da equipa.