PS pede esclarecimentos a Paula Margarido sobre as condições do Estabelecimento Vila Mar

O grupo parlamentar do PS entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um pedido de esclarecimentos dirigido à secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude sobre as condições em que se encontra o Estabelecimento Vila Mar, instituição destinada ao acolhimento de crianças e jovens, situada no Lazareto.

De acordo com nota enviada à imprensa, os socialistas estão preocupados com as denúncias que têm vindo a receber, "relacionadas com situações reveladoras de falta de condições sanitárias e estruturais e que podem colocar em causa a segurança das crianças institucionalizadas e dos profissionais que ali exercem funções"-

Isabel Garcês aponta como exemplo a falta de manutenção regular do edifício, a existência de infiltrações e, inclusive, colchões já com cerca de 30 anos. A deputada indica que se tratam de situações que importa averiguar, "em nome da salvaguarda do bem-estar de quem ali reside ou trabalha".

É tendo em conta essas informações que o PS pretente perceber, através de Paula Margarido, se o Instituto de Segurança Social da Madeira, ou a sua tutela, tem procedido à realização de acções regulares de manutenção, conservação e vistorias ao edifício, bem como se tem previstas (e para quando) obras de requalificação e manutenção das infraestruturas e a substituição do mobiliário do interior.

Isabel Garcês pergunta, igualmente, se estão devidamente asseguradas as condições de segurança na utilização da carrinha e do veículo ligeiro afectos ao transporte das crianças, jovens e funcionários e se, das carrinhas adquiridas pelo Instituto de Segurança Social da Madeira em dezembro de 2025, há alguma nova que esteja alocada ao serviço do Estabelecimento Vila Mar.