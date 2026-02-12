Aviso de mar agitado cancelado

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de mar agitado que estava em vigor nos últimos dias, seguindo também a indicação do IPMA, cujo aviso amarelo para agitação marítima tinha expirado ontem ao final da tarde.

"Apesar do cancelamento do Aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", adverte a Capitania.

A autoridade marítima recomenda ainda que "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas".

Refira-se que ontem o IPMA emitiu um comunicado a dar conta que a depressão Oriana, que está no seguimento das várias tempestades que atravessaram o Atlântico e afectaram Portugal, sobretudo Açores e o território continental, mas também um pouco a Madeira nas últimas semanas, desta feita não afecta o Continente português, além da chuva e vento de nível amarelo, mas muito mais impacto em Espanha.