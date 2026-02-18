Funchal adere à Rede de Cidades e Vilas que Caminham

O Funchal aderiu, esta quarta-feira, à Rede de Cidades e Vilas que Caminham, através da assinatura do Protocolo de Adesão entre a Câmara Municipal do Funchal e o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Realçando o 'know-how' do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade e o trabalho realizado em rede, o presidente da autarquia, na cerimónia de assinatura, em que foi acompanhado pelo vereador Paulo Lobo, o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, destacou a importância deste protocolo para a cidade do Funchal em termos de caminhabilidade e de melhoria de qualidade de vida urbana, apontando ainda que a edilidade está a estudar várias questões e soluções ligadas a estas áreas de modo a favorecer a qualidade de vida aos munícipes.

Entre os objectivos desta rede portuguesa e de que agora o Funchal faz parte, está o enriquecimento da sociabilidade, melhoria dos parâmetros de saúde pública, universalização de espaços públicos, apoio ao comércio local e ao ar livre, benefícios para a economia circular, diminuição de gases poluentes, igualdade de género, incremento da intermodalidade, aumento da segurança pedonal e viária, entre outros.

De salientar ainda que, a partir de hoje, o Funchal passa a ter hasteada nos paços do Concelho a bandeira como pertence a esta rede nacional.