Fundação Marítimo estende a mão solidária a Leiria

A Fundação Marítimo Centenário reforçou o compromisso solidário com um donativo à Associação para o Desenvolvimento Comunitário da Criança, Mulher e Idoso (ADCCMI) de Leiria. Um gesto que aconteceu por ocasião da vinda à Madeira da formação da ADCCMI que veio defrontar a formação verde-rubra em mais um jogo referente à segunda fase da Liga nacional feminina de sub-19.

"A solidariedade faz parte da identidade do Marítimo e ganha, uma vez mais, forma através de gestos que fazem a diferença no seu papel social. A Fundação Marítimo Centenário realizou um donativo de 1000 euros à Academia Desportiva CCMI – Leiria, clube cujas instalações foram severamente afetadas pelos danos causados pelo Ciclone Kristin, em Leiria", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube madeirense no seu site oficial.

Desde modo e num momento marcado pela proximidade, empatia e forte sentido de comunidade, a comitiva leiriense foi recebida, durante este fim-de-semana, no Estádio do Marítimo pelo Presidente Carlos André Gomes. Durante a visita, a Fundação procedeu à entrega do donativo, numa mensagem clara de união, resiliência e partilha de valores que definem o universo maritimista.

"Este gesto solidário reforça o compromisso da Fundação Marítimo Centenário com as causas sociais, sendo mais uma ação levada a cabo com o intuito de apoiar quem mais necessita e de afirmar o papel social do clube, dentro e fora das quatro linhas", acrescenta os verde-rubros.