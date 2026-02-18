Escultura assinala os 176 anos da Banda Municipal do Funchal

O Jardim Municipal do Funchal recebeu esta quarta-feira, 18 de Fevereiro, a escultura comemorativa dedicada aos 176 anos da Banda Municipal do Funchal.

A obra encomendada pela Junta de Freguesia da Sé ao escultor madeirense Martim Velosa ficará instalada de forma permanente no espaço público municipal, assumindo-se como um marco simbólico de reconhecimento do percurso histórico e do contributo cultural da Banda ao longo de mais de século e meio de actividade.

O 175.º aniversário da instituição foi assinalado a 18 de Fevereiro de 2025. A inauguração da escultura enquadra-se agora nas comemorações do 176.º aniversário da Banda, reforçando a valorização do património artístico e musical da cidade.

A peça é composta por cinco lâminas verticais em aço corten, cada uma com cerca de três metros de altura e aproximadamente 80 centímetros de base. Dispostas paralelamente e com afastamento equidistante, as lâminas evocam a pauta musical, elemento central na escrita e interpretação da música.

Na parte frontal, um recorte desenhado sugere a forma de uma nota musical, estabelecendo uma ligação directa à expressão sonora. A disposição paralela das laterais reforça a analogia com a pauta, evidenciando a estrutura e organização inerentes à música.

A escultura integra ainda um elemento móvel constituído por uma esfera e uma haste, lacado a amarelo. O componente simboliza o movimento e a dinâmica associados à música, bem como a criatividade. A escolha da cor remete para elementos identitários da cidade e da própria associação.

A cerimónia conta com a presença de diversas entidades oficiais, entre as quais o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, e a presidente da Junta de Freguesia da Sé, Fabrícia Teixeira.