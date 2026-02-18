Câmara Municipal da Ponta do Sol esclarece impacto financeiro de reestruturação interna

A Câmara Municipal da Ponta do Sol esclareceu esta quarta-feira, 18 de Fevereiro, que a reestruturação interna em curso não representa um aumento de quatro milhões de euros no orçamento municipal ao longo do mandato, contrariando declarações feitas pela oposição durante a reunião de Câmara.

Segundo a autarquia, o que foi aprovado corresponde ao reforço da dotação inicial em um milhão de euros, verba proveniente do saldo de gerência transitado do ano anterior. O Município sublinha que se trata de “um mecanismo legal e transparente”, acrescentando que a medida foi “devidamente explicada à oposição aquando da discussão do Orçamento da Câmara para 2026”.

A autarquia sublinha que o montante destina-se “quase exclusivamente a assegurar o pagamento dos salários até ao final do corrente ano”.

Em nota emitida, a Câmara da Ponta do Sol revela que as declarações foram prestadas pelo presidente do Município, Rui Marques, à comunicação social após a reunião semanal do executivo, na sequência das afirmações tornadas públicas por um vereador da oposição do Partido Socialista.

“O que foi feito é um procedimento normal de gestão orçamental, semelhante ao que o próprio Partido Socialista utilizou quando governava os destinos do concelho. É lamentável que se procure gerar desinformação junto da população com afirmações que não traduzem a verdade”, afirmou o autarca.

Rui Marques acrescentou que a reestruturação tem como principal objectivo melhorar o funcionamento interno dos serviços municipais, promovendo maior organização e eficiência. “Estamos focados em melhorar continuamente o serviço prestado à população. Esta reorganização visa tornar a Câmara mais ágil e eficaz, colocando sempre em primeiro lugar o interesse dos ponta-solenses”, acrescentou.

A autarquia reafirma o seu compromisso "com a transparência, o rigor na gestão dos recursos públicos e, acima de tudo, com a prestação de um serviço público de qualidade".