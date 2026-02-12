IHM assinala Dia Internacional da Criança com Cancro com donativo

O Dia Internacional da Criança com Cancro assinala-se no próximo domingo, 15 de Fevereiro, mas, a fim de proporcionar um momento de alegria às crianças hospitalizadas, 15 utentes do Polo Comunitário da Comandante Camacho de Freitas, da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), tutelada pela secretaria regional de Equipamentos e Infra-estruturas, confeccionaram 22 almofadas e 30 estojos para escova e pasta de dentes, que foram hoje entregues no Serviço de Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

"Com muito entusiasmo, as utentes abraçaram esta ideia, desde o início, envolvendo-se activamente na confecção das almofadas e estojos, demonstrando satisfação por poderem contribuir para uma causa solidária", refere a nota.

A acompanhar as utentes e técnicas deste polo, estiveram a vogal do Conselho de Administração da IHM, Helena Correia, e a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Márcia Gomes.

Nesta iniciativa, o grupo teve a oportunidade de conhecer e confraternizar com a equipa do Serviço de Pediatria, tendo visitado as instalações deste espaço e entregue em mãos alguns dos trabalhos realizados. Durante o encontro, foi evidente a satisfação da equipa perante o gesto do Polo Comunitário da Comandante Camacho de Freitas.

"Para as utentes, esta acção representou não só uma oportunidade de desenvolver competências e trabalho em equipa, mas também um momento de partilha, empatia e valorização pessoal, ao sentirem que o seu contributo terá um impacto positivo na vida das crianças hospitalizadas", pode ler-se.