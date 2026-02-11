Marítimo assinala o Dia Mundial do Doente com visita ao Hospital João de Almada

O CS Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário, esteve na tarde desta quarta-feira, no Hospital João de Almada, promovendo uma acção solidária inserida no Dia Mundial do Doente, tendo sido a primeira instituição desportiva a visitar este estabelecimento hospitalar.

Esta iniciativa, de acordo com o clube, enquadra-se no propósito de levar o Marítimo ao encontro da sociedade madeirense, "numa relação de proximidade que se pretende contínua", pois "acredita que, através de práticas inclusivas, o desporto pode assumir um papel ativo enquanto motor de mudança, contribuindo para a capacitação das pessoas e para a construção de uma sociedade mais inclusiva".

Nesse sentido, uma comitiva maritimista proporcionou momentos de proximidade, partilha e alegria aos utentes. tendo, para o efeito, contado com a presença de representantes de equipas verde-rubras: Rodrigo Andrade e Peña Zauner (equipa principal de futebol); Kauê Oliveira (sub-23); Bárbara Santos e Renato Castro (equipa feminina de futebol) e Luciano Silva (andebol).

A iniciativa incluiu ainda a distribuição de autógrafos, sorrisos e palavras de conforto, bem como a partilha e escuta de histórias de vida, criando memórias especiais para todos os envolvidos. Foram também oferecidos convites aos funcionários da instituição para assistir ao jogo entre o Marítimo e o Sporting B, como forma de agradecimento pela dedicação demonstrada aos utentes.