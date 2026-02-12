Jorge Carvalho realça importância da participação dos jovens nas políticas municipais para a juventude

Realizou-se, hoje, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a instalação do Conselho Municipal de Juventude do Funchal, para o quadriénio 2025/2029, evento que contou com a presença do presidente da autarquia, Jorge Carvalho e da vereadora com a tutela, Helena Leal.

No acto, Jorge Carvalho realçou a importância que tem para a autarquia, mormente no âmbito da Estratégia Municipal de Juventude, o CMJ do Funchal, que é um "órgão consultivo, pelo significativo contributo" que pode dar, de modo a que as políticas municipais possam ser as mais ajustadas à realidade dos nossos jovens.

O presidente da CMF destacou ainda a importância da participação dos jovens nas políticas municipais, sublinhando que o CMJ do Funchal é igualmente "um espaço de diálogo, escuta e, acima de tudo, construção colectiva de soluções para a nossa juventude, mas também para a cidade".

Neste sentido, refira-se o compromisso do Município do Funchal, no apoio efectivo ao funcionamento do CMJF, na valorização dos seus pareceres e recomendações, na promoção de políticas públicas de juventude sustentáveis, participadas e inclusivas e no entendimento de que a participação juvenil é um pilar essencial da governação local.

Note-se ainda que, em cumprimento da obrigatoriedade legal, o Regulamento do CMJ foi objecto de revisão em Abril de 2025, tornando o regulamento mais actual, mais representativo e mais ajustado ao regime jurídico regional, garantindo uma maior articulação com a Estratégia Municipal para a Juventude e que tem uma composição plural e representativa, nomeadamente com associações juvenis e de estudantes, organizações de juventude partidária, associações socioprofissionais, grupos informais de jovens, freguesias e órgãos autárquicos.