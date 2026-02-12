PEF assinala o Dia Mundial da Rádio com conferência e exposição no Museu de Electricidade

O Posto Emissor do Funchal (PEF) assinala amanhã, 13 de Fevereiro, o Dia Mundial da Rádio, com um programa dedicado ao tema “A Inteligência Artificial e o Futuro da Rádio”, que inclui uma conferência e uma exposição temática, a decorrer no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal.

A conferência realiza-se no dia 13, às 17 horas, no Auditório do Museu, e pretende reflevtir sobre a evolução da rádio e o impacto das tecnologias emergentes, em particular da inteligência artificial, na produção de conteúdos, na relação com as audiências e nos formatos de comunicação.

O debate contará com a participação de Sua Excelência Reverendíssima, D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, de Andreia Collard, diretora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, e de Fábio Mendonça, professor auxiliar da Universidade da Madeira e doutorado em Inteligência Artificial, com moderação do jornalista António Ferreira.

No mesmo âmbito, estará patente ao público, entre 13 e 28 de Fevereiro, a exposição “PEF: do FM ao Digital… o melhor som da cidade!”, no Espaço de Exposições Temporárias do Museu. A mostra reúne peças e conteúdos representativos do passado, presente e futuro da rádio, destacando a história do PEF desde as origens do FM, passando pela consolidação e modernização ao longo das décadas, até à atual transição digital e multiplataforma.

Fundado em meados do século XX, quando a rádio era o principal elo entre as ilhas e o mundo, o PEF nasceu com a missão de dar voz à Madeira. Ao longo do tempo, acompanhou gerações, mantendo proximidade e credibilidade junto das audiências, e enfrenta agora novos desafios e oportunidades que abrem caminho ao futuro da rádio na Região.