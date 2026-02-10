Paquete Funchal foi lançado à água há 65 anos
‘Canal Memória’ viaja até 1961
Foi há precisamente 65 anos que o paquete Funchal foi lançado ao mar, na Dinamarca, prevendo-se que chegasse ao Tejo em Setembro desse mesmo ano.
Uma nota curta na primeira página do DIÁRIO anunciava essa ‘boa nova’. Nesse artigo indicava-se que o comandante António Tierno Bagulho, vice-presidente da Junta Nacional da Marinha Mercante seguia para a Dinamarca. Afinal, tratava-se do novo paquete da Empresa Insulana de Navegação.
A verdade é que apenas a 5 de Novembro desse ano é que o paquete chegaria finalmente ao Funchal. Foram várias as embarcações que o acompanharam até ao molhe. Além disso, edifícios como o da Blandy Brothers & Ca. Lda embandeiraram para receber o navio.
Curiosamente, nessa ocasião, a Câmara Municipal do Funchal ofereceu duas tapeçarias destinadas a embelezar o salão do paquete.
Com projecto do engenheiro naval e contra-almirante da Marinha Portuguesa, Rogério de Oliveira, o 'Funchal' "foi o maior navio de passageiros construído na Dinamarca à data da sua entrega em Outubro de 1961". Lançado ao mar a 10 de Fevereiro de 1961, também chegou a fazer a ainda hoje ansiada ligação Lisboa, Madeira, Canárias, Açores. Mensalmente fazia duas viagens consecutivas na rota Lisboa-Funchal-Tenerife-Funchal-Lisboa, a que se seguia uma viagem Lisboa-Açores via Funchal.