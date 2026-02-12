Mulher atropelada na Ponta do Sol

Esta manhã, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, em conjunto com a EMIR, foram accionados para socorrer uma mulher vítima de atropelamento na Vila da Ponta do Sol, nas imediações de um posto de combustível da BP.

A vítima, cuja idade não foi possível aferir, recebeu assistência no local e foi transportada para os serviços de urgência com um meio de socorro e três operacionais envolvidos.