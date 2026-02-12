Ponta do Sol reforça apoio ao associativismo em cerca de 10%

A Câmara Municipal da Ponta do Sol assinou, hoje, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, protocolos de apoio financeiro com sete associações das áreas cultural, desportiva e social do Município num investimento global superior a 283 mil euros para 2026. O valor representa um aumento de cerca de 10% face ao ano anterior, destaca a autarquia em comunicado de imprensa.

"A cerimónia formalizou o compromisso do Município com o movimento associativo local, reforçando a estabilidade financeira das instituições num contexto marcado pelo aumento do custo de vida e pelas crescentes exigências na resposta às necessidades da comunidade", sublinha a mesma nota.

Este reforço abrange todas as áreas de intervenção, "reflectindo a aposta contínua da autarquia na valorização do associativismo enquanto motor de dinamização cultural, desportiva e social do concelho", acrescenta o executivo.

Na área cultural, o apoio municipal ascende a cerca de 110 mil euros. A AVESSO – Associação Cultural, Desportiva e Recreativa beneficiará de um apoio na ordem dos 20 mil euros, a Casa do Povo de Ponta do Sol contará com um financiamento aproximado de 43 mil euros, enquanto o Grupo de Folclore de Ponta do Sol verá o seu apoio fixado em cerca de 46,5 mil euros.

No campo desportivo, o investimento municipal ronda os 125,5 mil euros. A Associação Desportiva Pontassolense mantém o maior apoio, com um financiamento próximo dos 70 mil euros. A Associação de Desportos e Natureza receberá cerca de 20,5 mil euros, enquanto o Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol contará com um apoio aproximado de 35 mil euros.

Na vertente social, a Fundação João Pereira contará, em 2026, com um apoio superior a 48 mil euros, reforçando a sua capacidade de intervenção junto da comunidade.

Na cerimónia, o presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, sublinhou que este reforço “representa um reconhecimento claro do papel absolutamente determinante que as associações desempenham na vida do concelho”, acrescentando que “não basta afirmar que o Município apoia o movimento associativo; é essencial que esse apoio se traduza em decisões concretas e em ações efetivas”.

O autarca destacou ainda que estas entidades “são fundamentais na dinamização cultural, desportiva e social do concelho” e reforçou que “o movimento associativo é um parceiro estratégico do Município, com um contributo direto para a qualidade de vida da população”.

Rui Marques salientou igualmente que “o aumento dos apoios municipais visa valorizar de forma objetiva o trabalho desenvolvido pelas associações, garantindo-lhes maior robustez financeira e criando melhores condições para que possam continuar a responder às necessidades da comunidade e a desenvolver a sua atividade em prol dos pontassolenses”.

O presidente destacou ainda que, ao contrário do que sucedia no passado, os protocolos foram assinados já no mês de Fevereiro, permitindo às associações planear a sua actividade anual com maior previsibilidade e segurança.

A assinatura destes protocolos reafirma o compromisso da Câmara Municipal da Ponta do Sol com o movimento associativo.