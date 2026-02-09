Jovem despista-se de moto na Ponta do Sol
Um motociclista, na faixa etária dos 20 anos, despistou-se no início desta tarde na rotunda da Ponta do Sol.
Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol deslocaram-se ao local com uma ambulância para prestar socorro à vítima, que apresentava algumas escoriações.
Num primeiro momento o motociclista foi transportado para o centro de saúde local e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
