 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Jovem despista-se de moto na Ponta do Sol

None
Foto Shutterstock

Um motociclista, na faixa etária dos 20 anos, despistou-se no início desta tarde na rotunda da Ponta do Sol. 

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol deslocaram-se ao local com uma ambulância para prestar socorro à vítima, que apresentava algumas escoriações. 

Num primeiro momento o motociclista foi transportado para o centro de saúde local e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo