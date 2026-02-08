Afluência mais baixa em duas secções na Ponta do Sol

A participação eleitoral em duas secções de voto localizadas na vila da Ponta do Sol regista uma afluência inferior à verificada na primeira volta.

Os dados recolhidos junto das mesas indicam um ritmo de votação mais moderado ao longo da manhã e início da tarde, contrastando com a mobilização anteriormente observada.

Apesar da menor presença de eleitores, o processo decorre com normalidade, sem incidentes ou constrangimentos logísticos. Os membros das mesas referem que o fluxo de votantes tem sido estável, ainda que distante dos níveis anteriores, apontando para uma adesão mais contida nesta fase do acto eleitoral.

Alguns eleitores ouvidos no local admitem que o menor entusiasmo pode estar a influenciar a participação. Ainda assim, há expectativa de que a afluência possa aumentar nas últimas horas, como é habitual em dias de votação.