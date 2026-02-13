Benfica vence nos Açores e pressiona FC Porto e Sporting

O Benfica foi vencer hoje aos Açores o Santa Clara por 2-1, no jogo que abriu a 22.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os 'encarnados' mais próximos de FC Porto e Sporting.

Os dois golos das 'águias', que continuam sem derrotas na Liga e somaram a segunda vitória consecutiva, foram anotados ainda na primeira parte, por Pavlid, melhor marcador do campeonato, com 20 golos, aos 16 minutos, e de Paulo Victor 'PV', na própria baliza, aos 38, tendo os açorianos, que somaram a quinta derrota seguida, reduzido no arranque da segunda parte, por Gonçalo Paciência (47).

Com esta vitória, o Benfica segue tranquilo no terceiro lugar, com 52 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, mas com menos um jogo, e a quatro do líder FC Porto, enquanto o Santa Clara é 16.º, em posição de play-off de manutenção, com 17.