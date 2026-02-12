Martín Tejón eleito Jogador do Mês de Janeiro
Jogador do Marítimo conquista terceiro prémio consecutivo na II Liga
Janeiro de 2026 ficará marcado para Martín Tejón, avançado do Marítimo, que encerra o mês com a distinção de Jogador do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super, somando assim o terceiro prémio em igual período.
O jogador espanhol de 21 anos já tinha sido reconhecido como Continente Avançado do Mês e WTF Jovem do Mês.
Martín Tejón com nova distinção da Liga referente a Janeiro
O jogador do Marítimo Martín Téjon, conquistou o prémio 'Jovem do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super' (II Liga) pela segunda vez consecutiva, desta feita numa eleição relativa a Janeiro.
Verde-rubro Martín Tejón eleito o melhor avançado do mês de Janeiro
O jogador do Marítimo Martín Tejón voltou a 'coleccionador' mais um troféu da Liga de Portugal, desta feita ao receber a distinção do melhor avançado do mês de Janeiro da Liga Portugal 2 Meu Super, e numa votação feita pelos treinadores da competição.
No período em análise, Tejón participou integralmente nos três encontros da equipa insular, destacando-se com golos nas vitórias sobre GD Chaves (4-0) e L. Lourosa FC (3-2), neste último com uma assistência.
Na votação oficial, Tejón arrecadou 21,49% dos votos dos treinadores da prova, superando Gonçalo Sousa e João Teixeira, ambos do FC Porto B, com 11,11% e 9,52%, respectivamente.
Com esta performance, o jovem atacante consolida-se como uma das maiores promessas da Liga Portugal 2, iniciando 2026 de forma imparável.