Martín Tejón eleito Jogador do Mês de Janeiro

Janeiro de 2026 ficará marcado para Martín Tejón, avançado do Marítimo, que encerra o mês com a distinção de Jogador do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super, somando assim o terceiro prémio em igual período.

O jogador espanhol de 21 anos já tinha sido reconhecido como Continente Avançado do Mês e WTF Jovem do Mês.

No período em análise, Tejón participou integralmente nos três encontros da equipa insular, destacando-se com golos nas vitórias sobre GD Chaves (4-0) e L. Lourosa FC (3-2), neste último com uma assistência.

Na votação oficial, Tejón arrecadou 21,49% dos votos dos treinadores da prova, superando Gonçalo Sousa e João Teixeira, ambos do FC Porto B, com 11,11% e 9,52%, respectivamente.

Com esta performance, o jovem atacante consolida-se como uma das maiores promessas da Liga Portugal 2, iniciando 2026 de forma imparável.