Colisão na Ribeira Brava provoca três feridos

Uma viatura ligeira e uma carrinha de turismo colidiram, esta manhã, nas imediações do Centro de Saúde da Ribeira Brava.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, o sinistro causou algum aparato no local e a carrinha de turismo, somente com o condutor, terá ido contra uma loja de móveis no entroncamento.

No local, estiveram presentes os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol que prestaram assistência a três vítimas que foram, posteriormente, transportadas para o Centro de Saúde.