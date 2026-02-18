Colisão na Ribeira Brava provoca três feridos
Uma viatura ligeira e uma carrinha de turismo colidiram, esta manhã, nas imediações do Centro de Saúde da Ribeira Brava.
Segundo o que o DIÁRIO apurou, o sinistro causou algum aparato no local e a carrinha de turismo, somente com o condutor, terá ido contra uma loja de móveis no entroncamento.
No local, estiveram presentes os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol que prestaram assistência a três vítimas que foram, posteriormente, transportadas para o Centro de Saúde.
