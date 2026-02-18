'Apagão' afecta plataforma de vídeos YouTube em vários países incluindo Portugal

A plataforma de transmissão de vídeos YouTube admitiu que está a sofrer hoje interrupções em vários países, incluindo Portugal e os Estados Unidos.

Numa mensagem publicada na rede social X, a empresa, uma subsidiária da gigante norte-americana Google, garantiu aos utentes que estava a trabalhar para restabelecer o serviço.

"Se está com problemas para aceder ao YouTube agora, não se preocupe, não está sozinho --- as nossas equipas estão a investigar o problema", escreveu o YouTube, com uma ligação para uma página de assistência.

De acordo com a página, a plataforma está com um problema no sistema de recomendações, que está a "impedir que os vídeos apareçam" no YouTube, incluindo na aplicação para telemóvel e no serviço para crianças YouTube Kids.

"A página inicial já está novamente a funcionar, mas continuamos a trabalhar para a restauração completa" do serviço, escreveu a empresa.

De acordo com o portal especializado Down Detector, foram registados mais de 300 mil relatos sobre as falhas do YouTube. A plataforma de partilha de vídeos tem mais de 2,5 mil milhões de utilizadores ativos mensais.

O Downdetector é uma plataforma online que fornece informações em tempo real sobre o estado de diversos sites e serviços digitais, como redes sociais, bancos e operadoras de internet.

Gerido pela empresa Ookla, o serviço funciona através da recolha e análise de relatos de utilizadores de forma direta, nas redes sociais e por deteção de anomalias.

O Downdetector apresentou registo de usuários que indicam potenciais problemas com o YouTube nas principais cidades portuguesas.

A rede social tinha registado um primeiro 'apagão' em Portugal pelas 00:56, havendo registo no Downdetector de quase 1.100 notificações da falha.

Na segunda-feira, também a rede social X sofreu duas interrupções em vários países, incluindo Portugal e os Estados Unidos, por motivos ainda desconhecidos.

Após uma primeira falha pelas 13:30, que demorou uma hora a resolver, cerca de cinco horas depois os utilizadores da rede social voltaram a reportar problemas com o serviço ao site Downdetector, tanto na aplicação móvel como na versão web, conforme os relatos enviados.

Ao aceder à rede social e tentar atualizar a página, o X apresentava uma mensagem a informar que "as publicações não estão a carregar no momento" e pedia aos utilizadores que tentassem novamente, embora tal não resultasse.

A rede social X, anteriormente conhecida por Twitter, não se pronunciou sobre estes possíveis problemas técnicos com a sua plataforma.

A nova falha no serviço ocorreu exatamente um mês após o mesmo incidente numa queda anterior relatada em 16 de janeiro, na qual os servidores do X não respondiam, exibindo a mensagem de erro 522.