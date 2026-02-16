Primeiras páginas dos jornais com vários destaques
Bom dia. Os jornais nacionais que hoje se publicam trazem vários temas em destaque, mas aquele que é mais evidente é o futebol, um dos jogos ocorrido ontem na Madeira. Outros temas da sociedade, com o balanço da calamidade ou o uso de drogas ou os crimes online, bem como o acesso ao ensino superior, também aparecem em destaque.
No Diário de Notícias:
- "Mau tempo. Marinha mobiliza mais de 500 militares para responder ao pós-tempestades"
- "Medicina e Educação batem recorde de vagas no acesso ao Ensino Superior"
- "Telecoms. Meo e 22 operadoras europeias unem-se contra proposta de banir tecnologia chinesa"
- "Presidência da República. Conselho de Estado também deve deixar de ter os 'ovos todos no mesmo cesto'"
- "Entrevista Wang Suoying: 'Os nascidos no Ano do Cavalo têm paixão fogosa, sendo corajosos, autoconfiantes e decididos'".
- "Ensino Superior: 'Quatro em cada cinco alunos do Lisbon MBA Católica/Nova SBE são estrangeiros'"
- "Conferência de Munique: 'UE responde a Rubio: 'Sabemos quem somos e o que defendemos'"
- "Arte: Miró em diálogo com meia centena de obras da coleção de Serralves"
- "Entrevista Pedro Sousa: 'Na Fórmula 1, quando o carro vai para a pista, o risco tem de ser zero'"
No Correio da Manhã:
- "País de rastos sem estatuto de calamidade. Fatura das vitimas aumenta se não for prolongado"
- "Milhares ainda sem luz"
- "Dezenas de estradas permanecem por arranjar"
- "Isenção de pagamento nas portagens acaba"
- "Sporting 1 Famalicão 0. Bragança alimenta sonho do 'tri'"
- "Nacional 0 FC Porto 1. FC Porto eficaz regressa às vitórias na Madeira"
- "Benfica. Tomás Araújo de prevenção para travar Vinicius Júnior"
- "Contratação Pública. Governo paga 20 mil euros para ver a bola em S. Bento"
- "Epstein. Todas as ligações do 'monstro' a Portugal"
- "Resultado final. Seguro ultrapassa fasquia dos 3,5 milhões de votos"
- "Ministério Público. Despacho do vice-PGR provoca revolta do DCIAP"
No Público:
- "Consumo de cannabis desce mas torna-se mais intensivo e problemático"
- "Presidenciais. Em Arruda venceu Seguro, como nas restantes freguesias"
- "I Liga. FC Porto e Sporting sofrem, vencem e mantêm distâncias"
- "Turismo. Hotel que ficou com Quartel da Graça deixa-o ao abandono"
- "Acesso ao ensino superior. Mais vagas em Medicina e na Educação e reforço dos concursos especiais"
- "Festival de cinema. Na Berlinale, pare, escute e olhe (uma árvore pode esconder o capitalismo)"
- "Estados Unidos. Declínio dos media relaxa escrutínio a Donald Trump"
- "Entrevista. 'A ideia do superquarteirão é urbanizar o carro'. Salvador Rueda foi pioneiro da ecologia urbana e desenvolveu o conceito de superquarteirões, em Barcelona"
No Jornal de Notícias:
- "Disparam as burlas com ofertas de trabalho online"
- "Diferença mínima, máximo proveito. Nacional 0-1 F. C. Porto. Sporting 1-0 Famalicão"
- "Tempestade no mar, pescadores em terra e sem dinheiro no bolso"
- "Carnavais são 'vitamina de alegria' em dias cinzentos"
- "Educação. Hotelaria e turismo lideram aumento de vagas no Superior"
- "Matosinhos. Passageiros protestam pela falta de abrigos nas paragens de autocarro"
- "Águeda. Furtadas peças de comportas que protegem a cidade em caso de cheia"
- "Presidenciais. Seguro reforça vitória em jornada de abstenção elevada"
No Negócios:
- "Restaurantes e hotéis ganham peso no orçamento mensal das famílias"
- "Conversa Capital. Pedro Leitão [CEO do Montepio]. Apoios diretos às empresas devem estar 'em cima da mesa'"
- "Investidor privado. Novo ano chinês é mau presságio para as bolsas"
- "Mau tempo. A1 pressiona logística com mais custos e atrasos"
- "Cidadãos admitem referendo sobre a licença parental"
- "Fundos portugueses ficam fora da onda 'sell America'"
No O Jornal Económico:
- "Portugal tem dois MBA nos 100 melhores pela primeira vez"
- "Eleição concluída. Seguro chega a Belém a 9 de março"
- "Carlos Barroca [candidato à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol]: 'Temos de fazer chegar mais recursos aos clubes, que são quem mais trabalha'"
- "Angola consegue atrair privados para investimentos no setor mineiro"
- "Mantém-se a divisão entre EUA e Europa, mesmo com discursos menos inflamados"
- "Telecomunicações. Industriais avisam que imposições de Bruxelas podem deitar redes abaixo"
- "DS cresce 27% e chega aos 120 milhões de faturação em 2025"
- "Bitcoin perdeu 45% do valor. É esta a 'espiral da morte'?"
- "São os americanos quem está a pagar aumentos de tarifas de Trump"
No O Jogo:
- "Nacional 0-1 FC Porto. Cabeça no lugar. Bednarek decisivo num desafio muito difícil na Choupana, assinalando o regresso da equipa ao trilho certo"
- "Vitória dedicada a Pinto da Costa e Samu"
- "Francesco Farioli: 'Estamos em primeiro por causa da força do plantel'"
- "Sporting 1-0 Famalicão. Mais um final abençoado. Daniel Bragança marca aos 82' depois de saltar do banco e carimba novo triunfo suado dos leões"
- "Minhotos contestam arbitragem sobre o golo anulado: 'Foi à lupa'"
- "Rui Borges: 'A minha parte cardíaca está supercalma'"
- "Benfica. Viagem às raízes de Anísio. Jogar no escalão acima começou logo nos sub-9"
- "Dedic tenta a recuperação para a receção ao Real Madrid"
- "Aves SAD 3-0 Estoril. Primeiro fôlego resgata esperança"
No A Bola:
- "Cabeças no sítio. Sporting 1-0 Famalicão. Nacional 0-1 FC Porto"
- "Daniel Bragança saiu do banco e cabeceou para manter o leão a perseguição ao líder"
- "Conheça a opinião de Pedro Henriques sobre golo anulado ao Famalicão"
- "Rui Borges: 'Na segunda parte só deu Sporting'"
- "Gabri Veiga entrou para marcar o canto decisivo"
- "Golo de Bednarek fez dragão regressar aos triunfos"
- "Franceso Farioli: 'É impossível repetir a 1.ª volta'"
- "Benfica. Rafa e Sudakov na luta pelo onze"
- "Plano de Mourinho é voltar a tornar a Luz uma fortaleza"
- "Para já, perdeu apenas um de 13 jogos"
- "Aves SAD 3-0 Estoril"
- "Inglaterra. Vítor Pereira oficializado no Forest"
- "NBA. Colega de equipa desfaz-se em elogios a Neemias Queta"
E no Record:
- "Sporting 1-0 Famalicão. Rei Bragança. Médio saltou do banco e derrubou muralha minhota"
- "Rui Borges. 'Golo anulado? É uma falta clara, ainda por cima precedida de fora de jogo'"
- "Miguel Ribeiro. 'Parece que o VAR anda de lupa, mas é sempre contra os mesmos'"
- "Nacional 0-1 FC Porto. Dragão foi lá pelo ar. Cabeçada de Bednarek desatou jogo complicado"
- "Benfica. Rafa no plano Champions. Deve manter-se no onze"
- "Liga. AVS SAD 3 Estoril 0. Acabou o jejum"
- "Fez ontem 18 anos. Anísio livre para assinar renovação"