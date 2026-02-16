Primeiras páginas dos jornais com vários destaques

Bom dia. Os jornais nacionais que hoje se publicam trazem vários temas em destaque, mas aquele que é mais evidente é o futebol, um dos jogos ocorrido ontem na Madeira. Outros temas da sociedade, com o balanço da calamidade ou o uso de drogas ou os crimes online, bem como o acesso ao ensino superior, também aparecem em destaque.

No Diário de Notícias:

- "Mau tempo. Marinha mobiliza mais de 500 militares para responder ao pós-tempestades"

- "Medicina e Educação batem recorde de vagas no acesso ao Ensino Superior"

- "Telecoms. Meo e 22 operadoras europeias unem-se contra proposta de banir tecnologia chinesa"

- "Presidência da República. Conselho de Estado também deve deixar de ter os 'ovos todos no mesmo cesto'"

- "Entrevista Wang Suoying: 'Os nascidos no Ano do Cavalo têm paixão fogosa, sendo corajosos, autoconfiantes e decididos'".

- "Ensino Superior: 'Quatro em cada cinco alunos do Lisbon MBA Católica/Nova SBE são estrangeiros'"

- "Conferência de Munique: 'UE responde a Rubio: 'Sabemos quem somos e o que defendemos'"

- "Arte: Miró em diálogo com meia centena de obras da coleção de Serralves"

- "Entrevista Pedro Sousa: 'Na Fórmula 1, quando o carro vai para a pista, o risco tem de ser zero'"

No Correio da Manhã:

- "País de rastos sem estatuto de calamidade. Fatura das vitimas aumenta se não for prolongado"

- "Milhares ainda sem luz"

- "Dezenas de estradas permanecem por arranjar"

- "Isenção de pagamento nas portagens acaba"

- "Sporting 1 Famalicão 0. Bragança alimenta sonho do 'tri'"

- "Nacional 0 FC Porto 1. FC Porto eficaz regressa às vitórias na Madeira"

- "Benfica. Tomás Araújo de prevenção para travar Vinicius Júnior"

- "Contratação Pública. Governo paga 20 mil euros para ver a bola em S. Bento"

- "Epstein. Todas as ligações do 'monstro' a Portugal"

- "Resultado final. Seguro ultrapassa fasquia dos 3,5 milhões de votos"

- "Ministério Público. Despacho do vice-PGR provoca revolta do DCIAP"

No Público:

- "Consumo de cannabis desce mas torna-se mais intensivo e problemático"

- "Presidenciais. Em Arruda venceu Seguro, como nas restantes freguesias"

- "I Liga. FC Porto e Sporting sofrem, vencem e mantêm distâncias"

- "Turismo. Hotel que ficou com Quartel da Graça deixa-o ao abandono"

- "Acesso ao ensino superior. Mais vagas em Medicina e na Educação e reforço dos concursos especiais"

- "Festival de cinema. Na Berlinale, pare, escute e olhe (uma árvore pode esconder o capitalismo)"

- "Estados Unidos. Declínio dos media relaxa escrutínio a Donald Trump"

- "Entrevista. 'A ideia do superquarteirão é urbanizar o carro'. Salvador Rueda foi pioneiro da ecologia urbana e desenvolveu o conceito de superquarteirões, em Barcelona"

No Jornal de Notícias:

- "Disparam as burlas com ofertas de trabalho online"

- "Diferença mínima, máximo proveito. Nacional 0-1 F. C. Porto. Sporting 1-0 Famalicão"

- "Tempestade no mar, pescadores em terra e sem dinheiro no bolso"

- "Carnavais são 'vitamina de alegria' em dias cinzentos"

- "Educação. Hotelaria e turismo lideram aumento de vagas no Superior"

- "Matosinhos. Passageiros protestam pela falta de abrigos nas paragens de autocarro"

- "Águeda. Furtadas peças de comportas que protegem a cidade em caso de cheia"

- "Presidenciais. Seguro reforça vitória em jornada de abstenção elevada"

No Negócios:

- "Restaurantes e hotéis ganham peso no orçamento mensal das famílias"

- "Conversa Capital. Pedro Leitão [CEO do Montepio]. Apoios diretos às empresas devem estar 'em cima da mesa'"

- "Investidor privado. Novo ano chinês é mau presságio para as bolsas"

- "Mau tempo. A1 pressiona logística com mais custos e atrasos"

- "Cidadãos admitem referendo sobre a licença parental"

- "Fundos portugueses ficam fora da onda 'sell America'"

No O Jornal Económico:

- "Portugal tem dois MBA nos 100 melhores pela primeira vez"

- "Eleição concluída. Seguro chega a Belém a 9 de março"

- "Carlos Barroca [candidato à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol]: 'Temos de fazer chegar mais recursos aos clubes, que são quem mais trabalha'"

- "Angola consegue atrair privados para investimentos no setor mineiro"

- "Mantém-se a divisão entre EUA e Europa, mesmo com discursos menos inflamados"

- "Telecomunicações. Industriais avisam que imposições de Bruxelas podem deitar redes abaixo"

- "DS cresce 27% e chega aos 120 milhões de faturação em 2025"

- "Bitcoin perdeu 45% do valor. É esta a 'espiral da morte'?"

- "São os americanos quem está a pagar aumentos de tarifas de Trump"

No O Jogo:

- "Nacional 0-1 FC Porto. Cabeça no lugar. Bednarek decisivo num desafio muito difícil na Choupana, assinalando o regresso da equipa ao trilho certo"

- "Vitória dedicada a Pinto da Costa e Samu"

- "Francesco Farioli: 'Estamos em primeiro por causa da força do plantel'"

- "Sporting 1-0 Famalicão. Mais um final abençoado. Daniel Bragança marca aos 82' depois de saltar do banco e carimba novo triunfo suado dos leões"

- "Minhotos contestam arbitragem sobre o golo anulado: 'Foi à lupa'"

- "Rui Borges: 'A minha parte cardíaca está supercalma'"

- "Benfica. Viagem às raízes de Anísio. Jogar no escalão acima começou logo nos sub-9"

- "Dedic tenta a recuperação para a receção ao Real Madrid"

- "Aves SAD 3-0 Estoril. Primeiro fôlego resgata esperança"

No A Bola:

- "Cabeças no sítio. Sporting 1-0 Famalicão. Nacional 0-1 FC Porto"

- "Daniel Bragança saiu do banco e cabeceou para manter o leão a perseguição ao líder"

- "Conheça a opinião de Pedro Henriques sobre golo anulado ao Famalicão"

- "Rui Borges: 'Na segunda parte só deu Sporting'"

- "Gabri Veiga entrou para marcar o canto decisivo"

- "Golo de Bednarek fez dragão regressar aos triunfos"

- "Franceso Farioli: 'É impossível repetir a 1.ª volta'"

- "Benfica. Rafa e Sudakov na luta pelo onze"

- "Plano de Mourinho é voltar a tornar a Luz uma fortaleza"

- "Para já, perdeu apenas um de 13 jogos"

- "Aves SAD 3-0 Estoril"

- "Inglaterra. Vítor Pereira oficializado no Forest"

- "NBA. Colega de equipa desfaz-se em elogios a Neemias Queta"

E no Record:

- "Sporting 1-0 Famalicão. Rei Bragança. Médio saltou do banco e derrubou muralha minhota"

- "Rui Borges. 'Golo anulado? É uma falta clara, ainda por cima precedida de fora de jogo'"

- "Miguel Ribeiro. 'Parece que o VAR anda de lupa, mas é sempre contra os mesmos'"

- "Nacional 0-1 FC Porto. Dragão foi lá pelo ar. Cabeçada de Bednarek desatou jogo complicado"

- "Benfica. Rafa no plano Champions. Deve manter-se no onze"

- "Liga. AVS SAD 3 Estoril 0. Acabou o jejum"

- "Fez ontem 18 anos. Anísio livre para assinar renovação"