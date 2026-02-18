Jornais dão ênfase ao 'caldo entornado' na Champions

Bom dia. Um jogo de futebol transformou-se em caso internacional à conta de acusação de racismo entre futebolistas, tema que não foge às primeiras páginas dos jornais nacionais, sobretudo com ênfase aos desportivos. Mas há muitos outros temas em destaque.

Na revista Visão:

- "A sombra de Epstein. Poder, perversão e dinheiro"

- "A interminável teia de influências do escândalo do século"

- "'Detesto telejornais com uma hora e meia', Maria Elisa Domingues. Grande entrevista de vida"

- "'Anti-Ventura'. José Luís Carneiro ao estilo de Seguro"

- "Direita. Regresso de Passos Coelho"

Na revista Sábado:

- "Ansiedade. Como travar a epidemia do século"

- "Vereador do Chega condenado por injúrias. Bruno Mascarenhas chamou 'prostituta profissional' à ex-mulher"

- "A história do Palácio de Belém, casa do Presidente. As festas reais e os elefantes e girafas que viveram nos jardins"

- "Vinho. Um copo não é seguro. Álcool aumento risco de sete tipos de cancro"

- "Tempestades. A reconstrução de uma aldeia com 1.400 casas destruídas"

No Diário de Notícias:

- "Vício. Proibir redes sociais aos adolescentes? 'Mas a minha mãe passa a vida agarrada ao telemóvel'"

- "Maior oferta de casas para arrendar não travou subida das rendas"

- "Transplante. João Queiroz e Melo: 'A medicina não pode estar dissociada do ambiente e da economia circular'"

- "Morreu Jesse Jackson 1941-2026. Defensor dos direitos civis que lutou por 'manter viva a esperança'"

- "Salários. Apenas uma em cada cinco trabalhadoras ganha mais de 1500 euros brutos por mês"

- "Diplomacia. Kiev foca-se nas 'questões práticas', mas Moscovo fala em negociações 'muito tensas'"

- "Fórum António Ramalho. 'O desígnio estratégico para Portugal passa por saber dizer não'"

- "Livros de 'O dia dos Prodígios' a 'Misericórdia'. As histórias por trás dos romances de Lidia Jorge"

- "Psicologia do desporto. Quando o sonho de ser famoso é dos filhos, mas também dos pais"

No Correio da Manhã:

- "Seis dias de liberdade para violador de Telheiras. Tirou curso atrás das grades"

- "Benfica 0 Real Madrid 1. Sonho europeu continua vivo"

- "Polémica. Varandas ataca FC Porto. 'O título da falta de ética já está entregue'"

- "Cinco tentativas. Montenegro não responde às cartas de José Luís Carneiro"

- "PSP sem pistas. Mistério com acidente violento que matou seis amigos"

- "Um milhão e duzentas mil mulheres ganham menos de mil euros"

- "Saúde. Rutura de dois medicamentos para doenças dos olhos"

- "Desabamentos. Alerta máximo com arriba da Caparica"

No Público:

- "Autarquias pedem ajuda ao Governo para gerir impacto da imigração"

- "Mau tempo. Governo espera 'flexibilidade' de Bruxelas nas regras orçamentais"

- "'Nos próximos anos, o preço dos seguros irá aumentar para fazer face à probabilidade de catástrofes', diz director na Zurich"

- "Fertilidade. Espera por um tratamento pode durar anos e nunca chegar"

- "Festival de cinema. Sandra homem, Juliette filha, Isabelle Vampira: a Berlinale é delas"

- "Estudo sobre isolamento. Como reduzir a solidão dos idosos nas cidades? Criando jardins de proximidade"

- "Negociações hoje. Contratação de professores volta a ser centralizada"

- "Política espanhola. Partidos ao centro podem estar a ajudar o Vox de Abascal"

- "Presidente eleito. Seguro sempre defendeu a regionalização mas não dá passo"

No Jornal de Notícias:

- "Cada português pagou quase sete mil euros em impostos no ano passado"

- "Benfica 0-1 Real Madrid. Acusação de racismo incendeia a Luz"

- "Tensão entre dragões e leões sobe de tom com troca de recados"

- "Folga da chuva leva milhares ao Carnaval"

- "Mariana Monteiro. Atriz samba no Rio de Janeiro ao lado do novo amor"

- "Prejuízos superiores a mil milhões reportados por agricultores e empresários"

- "Feira. Jovem julgado por instigar massacres em escolas do Brasil"

- "Vale de Cambra. Mais de 12% das casas do concelho estão vazias"

- "Espanha. Incêndio em sótão matou cinco jovens na região de Barcelona"

No Negócios:

- "Tribunal recusa aumento do IMI em zonas de pressão urbanística"

- "Mau tempo abranda produção do T-Roc"

- "Televisão. 'Streaming' já custa mais de metade de um pacote de TV, voz e Internet"

- "Telecom. As estratégias do dono da Meo para dar a volta aos credores"

- "Sustentabilidade 20|30. Agricultura, energia e transportes são os mais vulneráveis"

- "Carros sem 'recall' chumbam na inspeção a partir de março"

- "Bolsas vão seguir em alta, dólar continuará em perda"

No O Jornal Económico:

- "Mau tempo em Marrocos afunda produção da Autoeuropa"

- "Irão e Estados Unidos avançam para acordo"

- "[Presidente do Turismo do Porto e Norte:] 'Será a última oportunidade de poder acreditar na TAP'"

- "Vítor Bento garante à Concorrência que a banca cumpre padrões europeus"

- "Riscos. Angola continua sob vigilância internacional"

- "Mercado duplica economia, mas tem potencial para mais"

- "Fisco espanhol obrigado a devolver 155 milhões à Galp"

- "Indra assegura 130 milhões de euros na Arábia Saudita"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Benfica 0-1 Real Madrid. Caldo entornado. Vinicius Jr. marca golo fantástico e incendeia a Luz com a celebração. Brasileiro acusa Prestianni de racismo e jogo é interrompido pelo árbitro"

- "José Mourinho: 'Disse ao Vini: 'Por que não festejas um golo daqueles como Eusébio ou Pelé?'"

- "Polémica: Special One diz que o árbitro tinha um papel com jogadores merengues em perigo de exclusão"

- "FC Porto. 'Proibidos de perder pontos por decreto'. Dragões dispararam em várias direções, com Alvalade sempre na mira. 'É chocante a impunidade de que Hjulmand goza'. 'Há um silêncio cúmplice do outro clube da Segunda Circular'"

- "Sporting. 'Título da falta de ética está entregue'. Frederico Varandas contra-ataca portistas. 'Isto dos apanha-bolas só se vê em África'. 'Beijos? A melhor resposta para o ódio é o amor'"

No A Bola:

- "Liga dos Campeões. Benfica 0-1 Real Madrid. Choque Real. Benfica fica com missão muito complicada após reação tardia em jogo feio"

- "Rui Costa garante Mourinho na próxima época. Encarnados negam confronto entre o presidente e elemento do Real"

- "José Mourinho: 'Fui expulso por dizer a verdade'"

- "Partida interrompida durante 10 minutos por alegado episódio de racismo de Prestianni com Vinícius Jr."

- "Álvaro Arbeloa: 'Estamos ao lado de Vini, não podemos tolerar este tipo de atitudes'"

- "A opinião de Pedro Henriques sobre as polémicas da Luz"

- "Galatasaray 5-2 Juventus"

- "Dortmund 2-0 Atalanta"

- "Mónaco 2-3 PSG"

- "FC Porto. Dragões atacam Sporting e atingem Benfica pelo caminho. Newsletter sobre arbitragem fala em 'Santa Aliança na 2.ª circular'"

- "Diogo Costa com recorde em vista"

- "Sporting. Presidente responde ao FC Porto. Ataque e contra-ataque fora de campo... outra vez"

- "Nápoles prepara compra definitiva de Alisson"

- "Ciclismo. Chegou a hora de João Almeida na Volta ao Algarve? Prova arranca hoje em Vila Real de Santo António"

E no Record:

- "Benfica 0-1 Real Madrid. Envininado. Golo monumental e acusação de racismo na Luz"

- "Vinicius Junior. Visa Prestianni. 'Racistas são acima de tudo cobardes'"

- "Espanhóis denunciam agressões de Rui Costa, Benfica nega"

- "FC Porto. Gabri volta à luta"

- "Polémica sem fim. Clássico ainda arde"

- "Dragões atacaram em comunicado matinal. 'Sporting voltou a ser levado ao colo'"

- "Varandas partiu tudo à tarde. 'Comunicados do FC Porto são chorrilhos de mentiras'"