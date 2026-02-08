Primeira vitória de esquerda num primeiro mandato

A confirmar-se os dados que o PS dispõe, que dão a vitória de António José Seguro na Madeira, esta será a primeira que um candidato da área da esquerda vence na Região num primeiro mandato presidencial. Nem Soares ou Sampaoio o conseguiram. A constatação é de Victor Freitas, que foi o director de campanha de Seguro na Madeira.

Outra das coisas referidas por Victor Freitas foin uma saudação aos madeirenses , por terem contrariado os apelos anti-democráticos de quem andou a apelar ao voto branco ou nulo. Os madeirenses revelaram "maturidade superior a esses apelos".

Na sede do PS, a festa foi grande com as projecções que dão vitória esmagadora a António José Seguro.

Perto de duas dezenas de apoiantes da candidatura de António José Seguro, a maior parte militantes do PS, juntaram-se na sede regional do partido para acompanhar o apuramento dos resultados eleitorais.