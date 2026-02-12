Resposta humanitária da ONU na Venezuela atingiu apenas 41% da população-alvo em 2025

A Plano de Resposta Humanitária (PRH) da ONU na Venezuela prestou assistência humanitária a 2,1 milhões de pessoas em 2025, o que representa apenas 41% da população-alvo estabelecida naquele programa, segundo dados divulgados hoje.

Os dados foram divulgados pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) e dão conta que "a Venezuela está entre as operações humanitárias mais subfinanciadas do mundo".

"Apesar dos avanços, a operação humanitária enfrentou importantes desafios financeiros. No ano passado, a resposta humanitária na Venezuela recebeu 115 milhões de dólares, apenas 19% dos 606 milhões de dólares solicitados no PRH, colocando-a entre as operações humanitárias mais subfinanciadas a nível global", explica o documento.

A OCHA explica num comunicado que as mulheres e crianças do sexo feminino constituíram 58% das pessoas atendidas e que a resposta atingiu 314 municípios e 734 paróquias em todo o país, num trabalho conjunto e articulado de 122 organizações humanitárias, das quais 69 são nacionais e locais.

Segundo a OCHA, os 'clusters' que atenderam ao maior número de pessoas foram da área da Saúde (991 mil pessoas), seguindo-se Segurança Alimentar e Meios de Subsistência (937.000 pessoas) e Proteção e Áreas de Responsabilidade (595.000 pessoas).

Por outro lado, 471.000 pessoas foram beneficiadas com Nutrição, 249.000 em Educação, 243.000 em Proteção a crianças e adolescentes e, 207.000 em Proteção Contra Violência de Género.

Os 'clusters' de Proteção Geral, Alojamento, e Bens Móveis e Energia, beneficiaram a 146.000 e 33.000 pessoas, respetivamente.

Os dados dão conta que de entre o total de pessoas atendidas, 70.000 eram deficientes e 218.000 eram indígenas.

Os estados com maior número de pessoas atendidas foram Zúlia (440 mil pessoas), Miranda (297 mil pessoas) e Bolívar (195 mil pessoas), explica a OCHA precisando que durante 2025, 156 mil pessoas participaram em atividades de prevenção ou resposta a desastres de origem natural, ou causados pela atividade humana.