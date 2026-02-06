Jornais dão destaque ao 'comboio de tempestades" que não dá descanso ao país

Bom dia. Hoje, sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2026, os jornais nacionais, inclusive os semanários que se publicam, dão amplo destaque ao país assolado por tempestades que, após o vento vê-se a braços com água acima da cabeça em algumas localidades ribeirinhas. Mas há muitos outros temas nas primeiras páginas.

No semanário Expresso:

- "Militares só entram em alerta vermelho uma semana depois"

- "Da Figueira da Foz à Nazaré, retratos do desespero"

- "Tempestade 'Marta' chega no sábado com mais chuva e vento"

- "Cheias forçam deslocação de centenas de pessoas"

- "Marcelo pessimista, teme crise prolongada e atrasos nos apoios"

- "Santa Maria obriga equipas a devolver dinheiro de cirurgias extra"

- "Presidenciais. Segunda volta. Abstenção e adiamentos assombram o dia de votar"

- "Diretiva do PGR sobre averiguações preventivas pode ser ilegal"

- "Fernando Gomes em risco de indemnizar FPF pelo contrato de Fernando Santos"

- "Mineápolis no centro da guerra entre o povo e o Governo dos EUA"

- "Portugueses gastaram Euro22 milhões no OnlyFans em 11 meses"

- "Jogo Olímpicos de Inverno. Os reis do gelo não usam coroa. Usam esquis"

- "Passos Coelho regressa dia 12"

- "Abono de família aumenta 2,2%"

- "Inspetores da PJ fora dos aeroportos"

- "Estreia de podcast de Júlio Isidro"

No semanário Nascer do Sol:

- "AR debate indemnizações a vítimas de vacinas covid"

- "Mau tempo. Chuva continua a não dar tréguas"

- "Empregada de Epstein em Paris era portuguesa"

- "Ascendo Simões, militante do PS. 'O PS não pode com uma gata pelo rabo'"

- "Presidenciais. Seguro 67%, Ventura 33%"

- "Legislativas. Chega e PAN ainda com contas em falta"

- "Rui Moreira. Luísa Salgueiro a caminho de Bruxelas"

- "Paulo Marcos. 'A banca portuguesa está em alta'"

- "Lisboa. Arrendamento urbano em debate na SRU"

No Diário de Notícias:

- "Devastação. Uma semana após a tempestade, falta luz, água e esperança ao interior de Leiria"

- "Eleições. Lei só admite adiamentos localizados. Estado de calamidade prolongado até dia 15"

- "Secretas garantem à PSP comunicações em Leiria"

- "Catástrofes naturais também 'trazem perdas emocionais'"

- "Comprar casa em Lisboa e Porto já custa mais de metade do rendimento das famílias"

- "Seguro. O candidato que pede estabilidade política já não larga as críticas ao Governo"

- "Ventura. Almoço de campanha teve adiamento das eleições na agenda"

- "Tecnologia. Há 'chatbots' a discutir a supremacia sobre os humanos num fórum de IA"

No Correio da Manhã:

- "Ministra mantém agenda no dia da tragédia. Maria Lúcia Amaral desvalorizou impacto do temporal"

- "Tempestade que provocou morte, caos e destruição não alterou a rotina da MAI"

- "Cheias ameaçam populações"

- "Já morreram 12 pessoas vítimas do mau tempo"

- "Sporting 3 AVS 2 após prolongamento. Catamo salva leão na Taça"

- "Benfica. Rafa ameaça lugar de Sudakov"

- "FC Porto. Moffi acelera para ajudar na 'seca' de Samu"

- "V.F.Xira. Deputado do Chega contrata mulher de assessor do partido"

- "Filas entopem urgências dos hospitais"

- "Lisboa e Amadora. Gang assalta duas ourivesarias em 11 minutos"

- "Pagou a jovens. Magistrado condenado por sexo com menores"

- "Loulé. PJ investiga tiroteio contra carro de juíza"

No Público:

- "Ano está no início e já há hospitais sem dinheiro para comprar medicamentos"

- "Reportagem. Alcácer do Sal submersa em água e tristeza. Fundo de Solidariedade da EU só paga 3% dos prejuízos"

- "Leis laborais. UGT só se aproxima nas férias e jornada contínua"

- "Embaixador nos EUA. Ficheiros Epstein ameaçam futuro de Starmer"

- "Presidenciais. Quatro concelhos adiam votação uma semana"

- "Rui Lage. O desconhecido 'espicaça' tanto o poeta quanto o cientista"

No Jornal de Notícias:

- "Arrendar é mais caro que comprar casa e a diferença pode chegar a 550 euros"

- "Inundações e derrocadas deixam centenas de pessoas sem teto"

- "Presidenciais. Eleição será no domingo, mas já houve quatro municípios a adiar por uma semana"

- "Sondagem. Ventura perde gás e Seguro confirma favoritismo"

- "Grande Porto. Obras na Linha de Leixões incluem novo túnel rodoviário"

- "Taça de Portugal. Sporting elimina AVS (3-2) e marca duelo com dragões nas meias-finais"

- "F.C. Porto. Castigo põe William Gomes fora do clássico com os leões"

- "Corrupção. Ex-futebolistas do Gil Vicente e do Covilhã condenados"

No Negócios:

- "CP perde 500 milhões com atrasos e litigância"

- "Mau tempo. Governo chama imigrantes e vigia custos na construção"

- "Atividade económica travou a fundo após passagem de Kristin"

- "Falta de peças já está a afetar a produção da Autoeuropa"

- "800 empresas pediram apoios. Calamidade até 15 de fevereiro"

- "Entrevista a Mark Lilla. 'Existe uma espécie de ignorância racional'"

- "Eleições presidenciais. Temporal pôs campanha em segundo plano"

- "CNE confirma: 'no próximo domingo há eleições'"

- "Quais os primeiros desafios do futuro inquilino de Belém"

No O Jornal Económico:

- "Vistos Gold salvam bolsa portuguesa com 730 milhões"

- "Bruxelas trama metalomecânica, Costa pode evitar desastre"

- "Regulador dos seguros aumenta taxas em 62,5% apesar de ter 44 milhões de euros em excedentes"

- "Portugal deve ter 20 mil milhões para fundo pós-PPR. Fundo soberano?"

- "Norte investe 30 milhões de euros no Gastronomy Innovation Campus"

- "Imobiliário. Entrecampos vai ser o novo eixo empresarial de Lisboa"

- "Ventos ciclópicos da tempestade Kristin não abalam o PIB e até podem ajudar"

- "Negócio musculado. Rocky Balboa bebia ovos para ganhar força. Hoje, super-mulheres e super-homens comem ou bebem proteínas para ganhar músculo. O negócio vale 600 milhões por ano em Portugal e já há empresas nacionais a exportar"

No Record:

- "Sporting 3-2 AVS. Geny canhão. Leões apanham susto mas agendam mais dois duelos com os dragões"

- "Lesão grave de Baroan"

- "Benfica. Ríos com Real na mira. Já faz corrida no relvado"

- "FC Porto. Froholdt de bateria cheia. Acabou a gestão"

- "Ciclismo de pista. E m Madison. Leitão e Narciso ganham a prata"

No O Jogo:

- "Taça de Portugal. Sporting 3 -- Aves SAD 2. Geny da lâmpada"

- "Rui Borges. 'Vamos estar mais cansados, mas nada será desculpa para segunda-feira'"

- "Lesão arrepiante de Baroan após choque com Luis Suárez"

- "FC Porto. Influência de Samu e companhia com quebra acentuada em 2026. Avançados caem de produção"

- "Laros Duarte jogou com Pablo Rosario e elogia: 'Só podem estar a ver coisas boas dele'"

- "Oskar Pietuszewski não foi inscrito na UEFA"

- "Benfica. Ex-coordenador da formação, Rodrigo Magalhães valida José Neto, Banjaqui e Anísio. 'Prontos para dar resposta'"

- "Rafa e Sidny já podem defrontar Real Madrid"

- "Ciclismo. Iúri Leitão e Diogo Narciso brilham no Madison. Europeu fechado com prata"

E no A Bola:

- "Sporting 3 -- Aves SAD 2. Geny Catamo. Resolve problema bem bicudo quase no final do prolongamento. O bombardeiro de Moçambique"

- "Benfica. Dahl. De dúvida a indiscutível"

- "Viagem às origens de Gonçalo Moreira, o avançado pelo qual Mourinho tem 'um fraquinho'"

- "FC Porto. Farioli não perde clássicos"

- "Três portugueses nos Jogos Olímpicos de Inverno"

- "O que a Kristin 'roubou' ao Marinhense"