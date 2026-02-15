Madeira em destaque na imprensa desportiva este domingo

A imprensa nacional deste domingo, 15 de Fevereiro, divide atenções entre saúde, os efeitos do mau tempo, questões sociais e a habitual intensidade do futebol. Entre os temas com impacto regional, a Madeira surge no panorama desportivo, com o confronto entre o Nacional e o FC Porto, disputado no Funchal, a marcar a jornada.

O O Jogo e o Record sublinham as declarações do treinador portista, Farioli, que garante que o “ruído” e as polémicas do clássico não afectam a equipa. Também o A Bola fala em “novas frentes” para leões e dragões, ainda sob o efeito do último clássico.

A deslocação do FC Porto à Madeira coloca o Nacional em evidência numa jornada marcada por tensão entre candidatos ao título. O embate surge num momento crucial da época, com as equipas a disputarem posições cimeiras.

Nos desportivos destaque ainda para o clima de troca de palavras entre treinadores. Rui Borges, no Sporting, assume ambição de liderança e critica o rival, enquanto no Benfica há otimismo antes do duelo europeu.

Lá fora, o regresso aos golos de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita também faz manchete, com o craque madeirense novamente decisivo.

Nos generalistas, o Público destaca que o Serviço Nacional de Saúde realizou mais de 19 mil cirurgias à obesidade nos últimos cinco anos, revelando a dimensão do problema em Portugal. O mesmo diário sublinha ainda os prejuízos milionários provocados pelo mau tempo na agricultura e alerta para o facto de o aumento da dedução das rendas no IRS beneficiar apenas 11% dos inquilinos.

Já o Jornal de Notícias chama a atenção para milhares de jovens com deficiência que continuam sem resposta nos centros de apoio, enquanto reporta as consequências das intempéries em Almada, onde um deslizamento de terras deixou centenas de desalojados.

No Correio da Manhã, o destaque vai para a proposta milionária de Pedrosa para a Comporta, envolvendo o antigo dono da TAP e ativos associados a Ricardo Salgado. O diário refere ainda que a Justiça declara, em média, 17 insolvências pessoais por dia.