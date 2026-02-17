'Trapalhão' e trupes da Madeira animam Porto Santo

O desfile de Carnaval 'Trapalhão', acompanhado pelas trupes Animad e Geringonça, já anima a ilha dourada.

Dançando e levando alegria pelas principais artérias da cidade do Porto Santo, os grupos contagiam as inúmeras pessoas que assistem ao desfile carnavalesco nesta terça-feira de Carnaval.

Após percorrerem as ruas da cidade, o cortejo segue em direcção ao palco montado na Praça do Município.

Mais tarde, a partir das 17 horas, sobe ao palco uma 'roda de samba' com António Duailibi, prometendo continuar a animação.

No Porto Santo, o Carnaval sempre foi vivido de forma intensa, com especial destaque para o 'Trapalhão'. No entanto, é inegável que as trupes que todos os anos vêm da ilha da Madeira dão ainda mais cor, alegria e energia à terça-feira de Carnaval.

Para o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, disse que "apostar no Carnaval é importante", sendo "para continuar no futuro".



"Há muito que o portosantense vive e celebra o Carnaval, em especial o 'Trapalhão', e a edilidade continuará a apoiar esta tradição e a forma como a população local festeja este evento", concluiu.

