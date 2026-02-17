Funchal prepara-se para assistir ao 'Trapalhão'

Falta menos de uma hora para o arranque do Cortejo Trapalhão, um dos momentos altos das festividades do Carnaval na Madeira.

Com os acessos à baixa da cidade do Funchal condicionados, para permitir que se ultimem os preparativos para o desfile que vai percorrer o 'sambódromo' montado na faixa Sul da Avenida do Mar, são muitos os que guardam lugar para assistir ao cortejo.

O tempo está convidativo e é esperada uma enchente.

Por agora são sobretudo os madeirenses que preenchem a Avenida, naquele que é um dos momentos mais típicos desta quadra.

Os participantes no cortejo podem fazer a sua inscrição até às 15h30, junto ao ponto de partida do desfile.