1.700 foliões animam cortejo alegórico no Funchal

O ponto alto das Festas de Carnaval acontece, esta noite, no Funchal, com o deslumbrante Cortejo Alegórico de Carnaval, que transforma o centro da capital madeirense num espectáculo inesquecível de cores, brilho e animação.

Este ano o desfile conta com cerca de 1.700 foliões, que vão estar vestidos com trajes deslumbrantes, adornados com pedras, plumas e muito glamour, acompanhados por mais de uma dezena de carros alegóricos que prometem encher a avenida de muita criatividade.

O cortejo inicia, pelas 20 horas, na Avenida Francisco Sá Carneiro, passando pela Rotunda Francisco Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Praça da Autonomia.

Antes do seu arranque, o público poderá divertir-se com momentos de pura animação proporcionados pelos Sweet Dancers.

Confira a ordem e os temas dos grupos participantes:

João Egídio Rodrigues – '50 Anos Dourados'

Animad – 'Cosmos'

Império da Ilha – 'Arautos do Futuro'

Fitness Team – 'Rose Glow'

Tramas e Enredos – 'TerraMaréa'

Batucada da Madeira – '50 Anos de Glória e Luz'

Palco D'Emoções – 'Madeira, Filha do Vulcão, Mãe da Autonomia'

Cariocas – 'Revolução do Samba na Madeira'

Nuvem d'Afectos – 'Raízes da Liberdade: A Labuta'

Caneca Furada – 'Guardiões da Liberdade'

Malta do Furor – 'Madeirensidade'

Poeira D'Enigmas – 'Um Eco para a Libertação'

Geringonça – 'Mil e uma Noites no Atlântico'

Sorrisos de Fantasia – 'Madeira, nas Asas da Liberdade'

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - DIÁRIO realiza acção do Dia dos Namorados, nas Lojas Diário

- 10h00 - Conselho Regional do PSD-Madeira, no Madeira Tecnopolo – Funchal

- 10h00 - Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas em conjunto com os trabalhadores da Lota do Caniçal realiza Plenário, seguindo de uma Conferência de Imprensa denunciando mais uma irregularidade da estrutura governativa da Região, na Lota do Caniçal

- 16h00 - CAB - Coimbrões, da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB

- 21h00 - Teatro Dós Emplastros, apresenta Peça de Teatro 'Terra Sem Nome', na Casa de Cultura de Câmara de Lobos

CURIOSIDADES:

- Dia de São Valentim, Dia Nacional do Doente Coronário e Dia Europeu da Disfunção Sexual

- Este é o quadragésimo quinto dia do ano. Faltam 320 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1602 - Nasce o compositor italiano Pier Francesco Caletti-Bruni, Francesco Cavalli, aluno de Monteverdi, nome essencial no desenvolvimento da ópera.

1782 - A Coroa portuguesa determina a Reforma das pautas da alfândega.

1786 - Portugal proíbe a importação de meias de seda de cor.

1791 - A concessão dos diamantes em bruto do Brasil é entregue a Joaquim Pedro Quintela.

1821 - Manuel Fernandes Tomás faz o discurso em defesa da Liberdade de Imprensa, nas Cortes Constituintes e Extraordinárias, das quais resultará a Constituição de 1822.

1861 - Morre, com 36 anos, o pintor Francisco Augusto Metrass.

1893 - Os Estados Unidos da América anexam o Havai.

1906 - É aprovada a Lei da Liberdade de Associação Empresarial.

1931 - É imposto o condicionamento industrial que determina a necessidade de autorização ministerial para a abertura de novas fábricas e montagem ou substituição de máquinas.

1945 - II Guerra Mundial. Bombardeamento da cidade alemã de Dresden pela força aérea dos Estados Unidos.

1950 - A China e a União Soviética (URSS) assinam, em Moscovo, o Tratado de Amizade válido por 30 anos.

1956 - O primeiro-ministro russo, Nikita Krutschov, denuncia a política de Estaline na conferência do Partido Comunista da URSS.

1958 - É constituída a União dos Reinos do Iraque e da Jordânia, no âmbito da Federação Árabe.

1964 - O Coro Gulbenkian faz o primeiro ensaio, sob a regência de Olga Violante e Pierre Salzmann. O primeiro concerto é dado a 27 de maio, na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa.

1972 - Os Estados Unidos abrandam as restrições comerciais impostas à China.

1974 - É publicado o Decreto-Lei que determina a criação na Secretaria de Estado da Indústria do Fundo de Fomento Industrial.

1979 - Guerrilheiros iranianos atacam a Embaixada norte-americana em Teerão.

1980 - O escritor brasileiro Jorge Amado recebe as insígnias de Grande Oficial da Ordem de Santiago de Espada.

1984 - O texto final da primeira Lei sobre a despenalização do aborto é aprovado na Assembleia da República, com os votos do PS, PCP, UEDS e MDP.

1988 - A UNITA e as forças da África do Sul atacam as bases do MPLA no Cuito Cuanavale, província de Cuando Cubango, Angola, dando origem à segunda maior batalha da história do continente africano, depois da Batalha de El Alamein, no Egito, durante a II Guerra Mundial, e a maior da África subsaariana.

1989 - O escritor britânico-americano de origem indiana Ahmed Salman Rushdie é condenado à morte pelo líder iraniano ayatollah Ruhollah Khomeiny, que emite uma 'fatwa' (opinião legal) - uma recompensa a quem o executar - que considera blasfema a obra "Os Versículos Satânicos".

1996 - Morre, com 63 anos, Francisco Tomás y Valiente ex-presidente do Tribunal Constitucional espanhol, assassinado por um membro da ETA-Militar.

1997 - Hugo Inácio, adepto do Benfica, é condenado a quatro anos de prisão efetiva pela prática do crime de homicídio por negligência grosseira, no "caso very light". Hugo Inácio lançou um 'very-light' (foguete) que causou a morte de um adepto do Sporting, no jogo da final da Taça de Portugal, entre o Benfica e o Sporting, no Estádio do Jamor, em maio de 1996.

1998 - O líder cubano, Fidel Castro, ordena a libertação de 318 presos políticos e de delito comum.

2001 - O procurador-geral adjunto de Moçambique, Albano Vasco Macamo, é alvejado a tiro numa rua de Maputo.

2002 - Morre, com 51 anos, o fadista António Carlos Pereira Frazão, Carlos Zel. Sócio fundador da Academia da Guitarra e do Fado, foi por diversas vezes distinguido. Em 1993 recebeu o Prémio Prestígio atribuído pela Casa da Imprensa e, quatro anos depois, a mesma entidade concedeu-lhe o Prémio José Neves de Sousa. Em "Com Tradição", o seu último CD, faz do tema brasileiro "Fado Tropical", um original de Chico Buarque que, pela sua voz, adquire "contornos tipicamente lusitanos e uma nova roupagem".

2003 - É anunciado que os cientistas do Instituto Roslin, Edimburgo, Escócia, puseram fim à vida da ovelha Dolly, nascida em 1996 apesar da sua existência só ter sido divulgada em 1997. Uma doença congénita torna impossível a sobrevivência do primeiro mamífero clonado.

2004 - O desabamento da cobertura do parque aquático de Transvaal Park, no sudoeste de Moscovo, Rússia, causa cerca de 28 mortos e 110 feridos.

- Morre, com 67 anos, o poeta e crítico literário açoriano Emanuel Félix. Começou a sua carreira literária em 1952 com a obra "O vendedor de Bichos". Fundou, em 1958, com o pintor Rogério Silva e o poeta Almeida Firmino, a revista "Gávea".

2005 -- Morre, com 60 anos, assassinado, Rafic Hariri, antigo primeiro-ministro do Líbano (1992-1998 e 2000-2004), promotor da reconstrução do país após a guerra civil.

- Nas Filipinas, três atentados reivindicados pelo grupo extremista islâmico Abu Sayyaf provocam 12 mortes e deixam mais de 130 feridos em Manila, General Santos e Davau.

- É registado o You Tube, serviço de partilha de vídeos pela Internet, por Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim.

2006 - O vírus da gripe das aves (o H5N1) é identificado na Alemanha e na Áustria.

2007 - É emitido na Horta, Ilha do Faial, Açores, o primeiro Cartão do Cidadão.

- Apito Dourado. O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, é constituído arguido no âmbito de um processo por alegada influência na arbitragem do jogo Nacional-Benfica, na época de 2003/04.

- Nove países da União Europeia - Bélgica, Bulgária, Chipre, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália e Luxemburgo - assinam a declaração intitulada "Um novo impulso para a Europa social".

- O novo parlamento sérvio rejeita o plano das Nações Unidas (ONU) para o Kosovo.

- Morre, com 116 anos, a nicaraguense Patrona Hernandez Lopez, a anciã, conhecida pelo pseudónimo de "Amanda Aguilar" durante a luta contra a ditadura da família Somoza (1937-1979).

2008 - Cientistas descobrem um sistema solar muito distante mas com dois planetas semelhantes a Saturno e Júpiter, segundo um estudo publicado na revista cientifica norte-americana Science.

2010 - Morre, com 89 anos, o britânico Dick Francis, campeão hípico e escritor de policiais que se converteram em best-sellers. Entre 1953 e 1957, foi o jockey da Rainha Mãe. Em 1957, escreve o primeiro livro, uma autobiografia com o título "The Sport of Queens", e em 1996 recebe o Edgar Award, o prémio da literatura policial atribuído pela Mistery Writers of América.

2011 - O futebolista brasileiro Ronaldo, de 34 anos, anuncia o fim da sua carreira de 18 anos, durante a qual conquistou dois Campeonatos do Mundo pelo Brasil (1994 e 2002), o título de melhor marcador da história dos Mundiais com 15 golos e três vezes o prémio da FIFA de melhor jogador do mundo. Na base da decisão está o diagnóstico de hipertiroidismo.

- O Centro de Controlo de Voos Espaciais da Rússia anuncia que o russo Alexandre Smilievski e o italiano Diego Urbina pisaram, pela primeira vez, a "superfície marciana" no quadro da experiência internacional Marte 500.

2013 - Oscar Pistorius, de 26 anos, atleta sul-africano amputado das duas pernas e conhecido como "Blade Runner", é acusado de homicídio pela morte da namorada na sua residência em Pretória.

2014 - O Tribunal Criminal de Lisboa absolve os 10 arguidos - três administradores da empresa multinacional Man Ferrostal (que pertence ao consórcio alemão German Submarine Consortium) e sete empresários portugueses - dos crimes de burla e falsificação de documentos no processo das contrapartidas dos submarinos, não dando como provados os crimes.

2015 - O patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, é investido cardeal numa cerimónia na Basílica de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Francisco.

- Morre, com 87 anos, Philip Levine, poeta norte-americano cujo trabalho se centrava na vida da classe trabalhadora. Distinguido com um Pulitzer Prize ("The Simple Truth", 1995) e dois National Book Awards ("Ashes: Poems New and Old", 1980, e "What Work Is", 1991).

- Morre, com 93 anos, Louis Jourdan, ator francês que se celebrizou pelos papéis desempenhados em "Gigi" e "Octopussy".

2016 - Morre, com 78 anos, Vera Varela Cid, bailarina, professora de dança e uma das fundadoras da Companhia Nacional de Bailado.

- Morre, com 50 anos, Nikita Kamayev, antigo chefe da agência 'antidoping' da Rússia (Rusada).

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol anula, por unanimidade, a convocatória da realização de um referendo sobre a independência da Catalunha e denuncia junto do Ministério Público a presidente do parlamento regional, Carme Forcadell, por desobediência.

- O assessor para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, Michael Flynn, demite-se após informações de que teria enganado o vice-presidente, Mike Pence, e outros funcionários sobre os seus contactos com a Rússia.

2018 - O Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, anuncia a demissão do cargo, com efeitos imediatos, acatando as ordens do partido, o Congresso Nacional Africano.

2020 - Covid-19. O Ministério da Saúde egípcio anuncia ter registado o primeiro caso do novo coronavírus no continente africano.

- Covid-19. A ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, anuncia a primeira morte por coronavírus registada fora da Ásia - um turista chinês de 80 anos que morreu em França.

- A Câmara Adjudicatória do Órgão de Controlo Financeiro (CFCB) da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) anuncia que o campeão inglês de futebol Manchester City é banido por duas épocas das competições europeias devido ao incumprimento de regras do 'fair play' financeiro.

2021 - Partidos independentistas da Catalunha reforçam nas eleições a maioria que já tinham nesta região espanhola, apesar de o Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC-PSOE) ter sido o mais votado.

- Morre, com 90 anos, Carlos Menem, antigo Presidente da Argentina.

2024 - O empresário de futebol César Boaventura é condenado, pelo Tribunal de Matosinhos, Porto, a uma pena de prisão cumulativa de três anos e quatro meses, com execução suspensa, por três crimes de corrupção ativa no desporto.

2025 - Pedro Proença, 54 anos, é eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol para o quadriénio 2024-2028, transitando da liderança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

- Morre, com 84 anos, Carlos Diegues, um dos fundadores do movimento do Cinema Novo brasileiro, autor de "Ganga Zumba" (1963) e "Bye Bye Brasil" (1980). Em 1998 foi distinguido em França com a Ordem das Artes e das Letras.

PENSAMENTO DO DIA: