Porto Santo estabelece parceria com Universidade da Madeira

A Câmara Municipal do Porto Santo assinou hoje um protocolo de cooperação com a Universidade da Madeira, formalizando uma parceria estratégica que visa reforçar a aposta na qualificação e na formação

A assinatura do protocolo surge na sequência da proposta aprovada na reunião de Câmara realizada no passado dia 2 de Fevereiro, na qual o actual executivo municipal deliberou favoravelmente um conjunto de iniciativas de grande interesse para o desenvolvimento do concelho, nomeadamente na área formativa.

O acordo agora celebrado tem como objectivo o desenvolvimento de acções de cooperação na área da formação, incidindo sobre domínios de interesse para as duas instituições. Através desta parceria, as duas entidades pretendem promover iniciativas conjuntas, programas de capacitação, acções de formação especializada e outras actividades. O Município do Porto Santo ainda pretende criar novas oportunidades de acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de competências alinhadas com as necessidades locais.

"A colaboração com a Universidade da Madeira representa, assim, um passo na consolidação de uma estratégia que aposta na educação e na qualificação como fatores fundamentais para o crescimento sustentável do concelho do Porto Santo", sublinha a autarquia.