Cortejo Trapalhão anima o Carnaval no Funchal

A Madeira celebra esta terça-feira de Carnaval, 17 de Fevereiro, um dos momentos mais aguardados da época festiva com a realização do tradicional Cortejo Trapalhão, agendado para as 16h00, no Funchal. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque irá assistir ao desfile.

O Cortejo Trapalhão, que remonta à primeira metade do século XX, volta a encher as ruas de sátira, humor e criatividade, reunindo participantes individuais e em grupo que dão vida a temas de crítica social e política, quadros tradicionais e caricaturas carnavalescas. A animação musical estará a cargo da Banda Distrital do Funchal “Os Guerrilhas”, contribuindo para o ambiente festivo que caracteriza esta iniciativa.

Aberto à participação de nacionais e estrangeiros, o corso contempla várias categorias, incluindo Adultos, Crianças, Grupos, Animação Escolar, Animação Solidária, Melhor Traje, Sustentável, Trapalhão e Travesti. As inscrições decorrem no próprio dia, entre as 14h00 e as 15h30, na Avenida Francisco Sá Carneiro, junto à Discoteca Vespas.

O itinerário inicia-se na Avenida Francisco Sá Carneiro, seguindo pela Rotunda Francisco Sá Carneiro e pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), terminando na Praça da Autonomia.

A entrega dos prémios acontece às 20h00.

Ao longo do dia, a Placa Central da Avenida Arriaga recebe ainda, às 11h00, a actuação da Banda Municipal do Funchal – Os Artistas.

À noite, o programa prossegue com os Carnavalescos das Avenidas, às 20h00 (Grupo Caneca Furada), e às 21h00 (Grupo Império da Ilha e animação no Palco dos Concertos, às 22h00.

Mas a folia nãos e fica pelo Funchal! Esta terça-feira de Carnaval promete animação um pouco por toda a Região, com desfiles, iniciativas para os mais pequenos, propostas gastronómicas e eventos solidários para todos os gostos.

Porto Santo celebra com trupes e samba

Às 15h00, o Porto Santo acolhe o Desfile de Trupes Madeirenses Rosa Flor, Animad e Geringonça, seguido do tradicional Desfile Trapalhão, com saída do Centro Comunitário.

As comemorações culminam na Praça do Município, com a entrega de prémios para os melhores disfarces e a actuação “Roda de Samba”, de António Duailibi, encerrando o Carnaval com música e animação.

Ritmo, cor e alegria vão marcar o Carnaval no Porto Santo O Porto Santo está a preparar-se para mais um Carnaval, que mais uma vez será marcado por ritmo, cor e alegria. As festividades têm início no dia 12 de Fevereiro e terminam no dia 17.

Cortejos nas freguesias da zona Leste

O Caniçal assinala, hoje, o Carnaval 2026 com um cortejo agendado para as 14h00, na zona da Frente Mar. O desfile tem início na Casa do Povo do Caniçal - a organizadora – e termina no Largo de São Sebastião.

Também o Caniço assinala esta terça-feira à tarde, oCarnaval 2026 com o tradicional cortejo organizado pela Junta de Freguesia do Caniço.

Parque Temático reforça vertente gastronómica

O Parque Temático da Madeira, em Santana, associa-se à celebração com destaque para a componente gastronómica e oferece um brinde de merchandising às crianças mascaradas que adquiram bilhete completo de criança.

Parque Temático da Madeira celebra Carnaval com diversão e tradições O Parque Temático da Madeira, em Santana, volta a assinalar a época carnavalesca com um programa pensado para "valorizar as tradições madeirenses e proporcionar momentos de convívio e de animação para famílias, escolas e visitantes".

Hotéis entram no ritmo do Carnaval

Várias unidades hoteleiras promovem programas especiais. No Royal Savoy, o dia 17 fica marcado por um buffet no Piano Galley dedicado aos sabores do Brasil, enquanto o Deck mantém um almoço temático e os bares servem caipirinhas tradicionais.

Na Calheta, o Saccharum celebra com jantar buffet no restaurante Engenho e, a partir das 22h00, espectáculo da Batucada da Madeira no Fly Lounge Bar. Também o Calheta Beach recebe, às 21h00, a Batucada da Madeira no bar Rabaçal, numa noite de animação junto ao mar.

Hotéis da Savoy Signature celebram o Carnaval com ritmo, cores e sabores A Madeira veste-se de cores, ritmos e sabores para o Carnaval, e a Savoy Signature convida a celebrar de forma única. Entre jantares temáticos, buffets inspirados na gastronomia brasileira, música ao vivo e animação, cada hotel da colecção transforma-se num palco de experiências memoráveis, pensadas para todos os estilos de celebração.

Iniciativa solidária na Camacha

O Salão Paroquial da Igreja da Camacha acolhe, entre as 16h00 e as 23h00, uma iniciativa solidária com “dress code” pijama, cuja receita reverte a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional da Madeira. O programa inclui jantar de feijoada, sorteio e momentos de convívio.

DESPORTO

Dentro das quatro linhas o Carnaval é outro. O Benfica reencontra, esta terça-feira, o Real Madrid, recordista de conquistas, no ‘play-off’ da Liga dos Campeões de futebol. Os lisboetas vão receber os espanhóis pela segunda vez em três semanas, após terem vencido no fecho da fase de liga (4-2), com um golo do guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin, aos 90+8 minutos, para agarrarem o 24.º lugar, último de continuidade na principal competição europeia de clubes.

Esse momento inusitado permitiu ao Benfica ultrapassar os franceses do Marselha por um golo no primeiro critério de desempate, ao passo que o Real, recordista de títulos (15), foi relegado para a nona posição, primeira abaixo do acesso direto aos oitavos de final, e tem de jogar o play-off, tal como aconteceu na época passada, na estreia do novo formato da prova.

Com 13 golos do avançado francês Kylian Mbappé, melhor marcador da prova, os madrilenos atingiram a primeira ronda a eliminar como cabeças de série - condição vigente até ao 16.º lugar -, mas perderam três dos quatro duelos frente ao Benfica e nunca ganharam no estádio 'encarnado'.

O jogo da 1ª mão do playoff da Liga dos Campeões terá transmissão no canal 5 da Sport tv.

Foto AFP

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 17 de fevereiro, Dia Mundial do Gato e Dia de Carnaval:

1653 - Nasce o compositor italiano Arcangelo Corelli, mestre do violino, precursor da forma moderna de concerto.

1673 - Morre, aos 51 anos, o ator e dramaturgo francês Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido como Moliére, autor de "O Avarento", "Le Bourgeois Gentilhomme", "L'Ecole dês femmes" e Le Misanthrope"

1780 - Entra em funcionamento a Aula de Debuxo e Desenho do Porto, mais tarde chamada Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Instituída pelo Decreto de 27 de Novembro de 1779.

1852 - Em França é instituída a censura à imprensa.

1856 - Morre, com 58 anos, o poeta alemão Christian Johann Heinrich Heine, figura-chave do Romantismo, adversário da tirania e da "mediocridade satisfeita".

1869 - Nasce, em Lisboa, o almirante, geógrafo, historiador, matemático e pioneiro da aviação Carlos Viegas de Gago Coutinho.

1871 - A Assembleia Nacional francesa, reunida em Bordeaux, nomeia o estadista, jornalista e historiador Adolphe Thiers, chefe do poder executivo da República Francesa.

1901 - Aparece o periódico Imparcial, dirigido por Abel de Andrade e Carneiro de Moura.

1904 - Estreia a ópera "Madame Butterfly", de Giacomo Puccini, no Teatro Scala de Milão, Itália.

1911 - É suspenso o Diário da Tarde.

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. O Reino Unido pede a Portugal a apreensão dos barcos inimigos estacionados em portos nacionais. Portugal concorda.

1934 - Nasce o violoncelista e pedagogo holandês Anner Bylsma, músico determinante na recuperação do repertório antigo e barroco. Prémio Pablo Casals.

1936 - O Pacto Comercial anglo-irlandês põe termo à guerra das tarifas sobre os produtos transacionados entre os dois países.

1940 - II Guerra Mundial. Começa, em Londres, a evacuação de 400 mil crianças em idade escolar para zonas rurais.

1961 - O ministro da Defesa português, general Botelho Moniz, reúne-se com o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, Elbrick, procurando apoios para uma tentativa de liberalização da política da ditadura de Oliveira Salazar.

- Regressa a Lisboa o paquete Santa Maria, desviado pelo Directório Revolucionário Ibérico de Libertação, chefiado pelo capitão Henrique Galvão e por Jorge de Soutomayor, desencadeando a chamada 'Operação Dulcineia', numa tentativa de denúncia internacional da ditadura portuguesa.

1963 -- Nasce o basquetebolista norte-americano Michael Jeffrey Jordan.

1969 - O Peru assina o primeiro acordo comercial com a URSS.

1970 - A vaga de prisões da PIDE/DGS abrange Raul Rego, diretor do jornal República, o advogado Francisco Salgado Zenha e Jaime Gama.

1974 - Tomada de posse da Comissão Instaladora da Universidade do Minho, em Braga.

1975 - Greve geral nos liceus e nas escolas técnicas e comerciais portuguesas.

1976 - A França reconhece a República Popular de Angola. É o primeiro país ocidental a estabelecer relações diplomáticas com a nova nação.

1979 - Tropas chinesas invadem o Vietname.

1982 - É criado pelo Decreto-Lei n.º 48/82, emitido pelo Ministério da Cultura e Coordenação Científica e publicado no Diário da República nº. 40/1982, o Conselho Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica.

- Oshua Nkomo, chefe da União Popular Africana do Zimbabwe e ministro do Interior, é acusado de conspiração. Um movimento de dissidência armada no oeste do país provoca atos de repressão sangrenta que fazem 20 mil mortos.

- Morre, com 80 anos, o polaco Israel Strassberg, Lee Strasberg, professor e ator, fundou o Ator's Studio, de Nova Iorque, Estados Unidos, escola de drama que pôs em prática o "Método" (do russo Stanislavsky), processo que marcou atores como Marlon Brando, Paul Newman, Dustin Hoffman ou Al Pacino.

1986 - Nove países da Comunidade Económica Europeia assinam, no Luxemburgo, o Ato Único Europeu, que modifica, pela primeira vez, o Tratado de Roma.

1988 - Começa o julgamento de Maria Branca dos Santos, conhecida por "dona Branca" ou "banqueira do povo".

1989 - Morre, com 67 anos, o estilista francês Guy Laroche, precursor do pronto-a-vestir.

1991 - António Mascarenhas Monteiro é eleito Presidente da República de Cabo Verde, sucedendo a Aristides Pereira.

- O futebolista Vinnie Jones vê o cartão amarelo aos três segundos, por rasteirar o adversário que ainda nem tinha tocado na bola, no jogo entre o Chelsea e o Sheffield United a contar para a Taça de Inglaterra.

1995 -- Começa, em Lisboa, o XVII Congresso do PSD que leva à eleição de Fernando Nogueira para a presidência do partido.

1999 - O Conselho Nacional do CDS-PP aprova por 80 e 81 votos, respectivamente, o acordo político e as bases programáticas da Alternativa Democrática (AD), os documentos base de um futuro programa de Governo com o Partido Social Democrata (PSD).

2000 -- A empresa norte-americana Microsoft Corp. lança à escala mundial um novo sistema operativo, o Windows 2000.

2001 - Naufraga, ao largo da cidade de Saint Raphael, na Riviera francesa, o navio que transportava 900 emigrantes clandestinos de origem curda, entre os quais 300 crianças.

2002 - O exército angolano anuncia a tomada de bases da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) na província do Moxico, onde Jonas Savimbi se encontra.

- Morre, aos 45 anos, a atriz Teresa Roby, rosto para "Idade Maior", de Teresa Villaverde, prémio de melhor interpretação no Festival de Cinema de Dunquerque, França.

- Morre, aos 84 anos, o ator e encenador Fernando Gusmão, cofundador do Teatro Moderno de Lisboa e do Teatro Proposta.

2003 - Os líderes dos Quinze adotam, em cimeira extraordinária em Bruxelas, a declaração sobre o Iraque, admitindo o uso da força "como último recurso" e sublinham que Bagdad deve agora cooperar "plena e imediatamente" com os inspectores das Nações Unidas (ONU).

- Londres introduz o sistema de portagens eletrónicas para reduzir a circulação automóvel no centro da cidade.

2004 - O julgamento de dez pessoas, pela prática de aborto clandestino, no Tribunal de Aveiro, termina com a absolvição dos arguidos, por insuficiência de provas.

2006 - Morre, com 67 anos, António Neves Ribeiro, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

2007 - Morre, com 96 anos, Maurice Papon, o único alto funcionário do governo de Vichy condenado, em 1998 a 10 anos de cadeia, por crimes contra a humanidade pelo papel na deportação de judeus durante a ocupação nazi.

2008 - O Parlamento do Kosovo aprova por unanimidade e aclamação a declaração unilateral de independência desta província sérvia de população maioritariamente albanesa.

2009 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, assina em Denver, Colorado, o plano de relançamento económico, a chamada "Lei da recuperação", de 787 mil milhões de dólares.

- Morre, com 86 anos, Conchita Cintrón, também conhecida por "Diosa Rubia (deusa loira)", cavaleira tauromáquica peruana, primeira toureira internacionalmente conhecida.

2011 - Morre, aos 81 anos, Arnold Kalinin, o diplomata que estabeleceu as relações diplomáticas entre a União Soviética e Portugal em 1974.

2012-- A Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, Catherine Ashton, anuncia o levantamento parcial das sanções impostas ao Zimbabué.

- Morre, aos 65 anos, João Carrascalão, histórico dirigente timorense. Líder histórico da União Democrática Timorense era à data o embaixador de Timor-Leste em Seul, na Coreia do Sul.

2016 - Morre, aos 75 anos, Andrzej Zulawski, realizador polaco cujo último filme foi produzido por Paulo Branco e rodado em Portugal.

2017 - Infanta Cristina de Borbón, irmã do rei de Espanha, é absolvida da suspeita de evasão fiscal no caso Nóos, enquanto o seu marido, Inaki Urdangarin, é condenado a seis anos e três meses de prisão por fraude e desvio de dinheiros públicos.

2018 - Os sócios do Sporting aprovam a continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do clube, numa Assembleia Geral em que passam também as propostas da direção de alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar.

2019 - Espanha vence Portugal por 4-0, em Gondomar, e torna-se a primeira campeã europeia feminina de futsal.

- Morre, aos 77 anos, Dionisis Avranitakis, padeiro grego que recebeu o Prémio Sociedade Civil 2016 do Comité Económico e Social Europeu pela sua generosidade na receção aos refugiados.

- Morre, aos 95 anos, George Mendonsa, marinheiro descendente de portugueses, protagonista na fotografia que registou o seu beijo com uma desconhecida, em Nova Iorque, Estados Unido,s quando se celebrava o fim da segunda Guerra Mundial.

2020 - O Governo venezuelano anuncia a suspensão por 90 dias das operações no país da companhia aérea portuguesa TAP "por razões de segurança", após acusações de transporte de explosivos num voo oriundo de Lisboa.

- Morre, aos 56 anos, Andrew Weatherall, músico, DJ e produtor britânico, uma das principais figuras do movimento de música eletrónica acid house no final dos anos 1980. Venceu o prémio anual de música Mercury, em 1992, pela produção do disco "Screamadelica", da banda Primal Scream, um dos maiores êxitos da carreira do produtor.

- Morre, com 79 anos, Mário da Graça Machungo, antigo primeiro-ministro de Moçambique entre 1986 e 1994.

- Morre, aos 38 anos, Kizito Mihigo, popular músico ruandês, considerado culpado de conspiração para assassinar o Presidente do Ruanda, Paul Kagame, em 2015.

2022 - Covid-19. A entrada em grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas deixa de estar condicionada à apresentação de teste negativo à covid-19. É anunciado o fim da "exigência de certificado digital", exceto no controlo de fronteiras, e o teletrabalho deixa de ser recomendado

2023 - Morre, aos 88 anos, João Salgueiro, economista, fundador e mais tarde presidente da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, constituída em 1970. Foi subsecretário de Estado do Planeamento, entre 1969 e 1971, e depois ministro de Estado e das Finanças e do Plano, entre 1981 e 1983. Condecorado em dezembro de 2021 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

2024 - O nadador português Diogo Ribeiro sagra-se campeão mundial dos 100 metros mariposa, nos Mundiais de em Doha, Qatar.

Morre, aos 57 anos, Juan Carlos Herrera Acosta, dissidente cubano no exílio nos Estados Unidos, ex-preso político, membro do Grupo dos 75, movimento de ativistas presos em 2003 durante a chamada Primavera Negra de Cuba.

PENSAMENTO DO DIA

Onde queimarem livros, mais tarde ou mais cedo, o homem também acabará destruído Heinrich Heine (1797-1856), poeta alemão

Este é o quadragésimo oitavo dia do ano. Faltam 317 dias para o termo de 2026.